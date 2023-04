Tampa Bay, USA (ots) -KnowBe4, der Anbieter der weltweit größten Plattform für Security Awareness Training und simuliertes Phishing, stellt ab sofort den 2023 Security Culture Guide (https://www.knowbe4.com/hubfs/Security-Culture-How-To-Guide-WP-1091_EN-US.pdf) zur Verfügung. Er enthält Grundlagen der Sicherheitskultur und erläutert die Schritte, die ein Unternehmen einleiten kann, um eine starke Sicherheitskultur am Arbeitsplatz zu verstehen, aufzubauen und zu erhalten.KnowBe4 definiert Security Culture als die Ideen, Bräuche und sozialen Verhaltensweisen einer Gruppe, die ihre Sicherheit beeinflussen. Zusätzlich kann die Sicherheitskultur in sieben verschiedene Dimensionen unterteilt werden, wie im KnowBe4's 2022 Security Culture Report (https://www.knowbe4.com/press/knowbe4-report-finds-overall-improvement-in-security-culture-worldwide) beschrieben. Diese Dimensionen umfassen die Einstellungen, Verhaltensweisen, Wahrnehmung, Kommunikation, Einhaltung, Normen und Verantwortlichkeiten von Mitarbeitern und Organisationen, die zur Messung der Sicherheitskultur verwendet werden können.Dieser Leitfaden behandelt die wesentlichen Ideen und Definitionen der Security Culture und bietet sieben grundlegende Schritte, mit denen Organisationen ihre Reise zum Aufbau und zur Stärkung ihrer Sicherheitskultur beginnen können. Der Leitfaden enthält außerdem Beispiele und eine Checkliste, mit der sich Verbesserungen leicht messen und nachverfolgen lassen.Hier lässt sich der KnowBe4 Security Culture Guide 2023 herunterladen: https://www.knowbe4.com/hubfs/Security-Culture-How-To-Guide-WP-1091_EN-US.pdf.Pressekontakt:Kafka Kommunikation GmbH & Co. KGAuf der Eierwiese 182031 GrünwaldKnowBe4@kafka-kommunikation.de089 747470580Original-Content von: KnowBe4, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130506/5497405