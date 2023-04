EQS-News: HELLA GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

HELLA GmbH & Co. KGaA: HELLA Hauptversammlung 2023 beschließt Dividendenzahlung in Höhe von 2,88 Euro je Aktie



28.04.2023 / 17:00 CET/CEST

LIPPSTADT (DEUTSCHLAND) 28. April 2023

HELLA Hauptversammlung 2023 beschließt Dividendenzahlung in Höhe von 2,88 Euro je Aktie Dividende beinhaltet neben regulärer Dividende auch die Zahlung einer Sonderdividende nach Ausstieg aus Gemeinschaftsunternehmen HBPO

Hauptversammlung stimmt auch allen weiteren Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu In der heutigen ordentlichen Hauptversammlung der HELLA GmbH & Co. KGaA sind die Aktionärinnen und Aktionäre mit einer großen Mehrheit von 99,99 Prozent dem Vorschlag der Unternehmensleitung gefolgt, eine Dividende in Höhe von 2,88 Euro je Aktie für das Rumpfgeschäftsjahr 2022 auszuzahlen. Auch allen weiteren Punkten der Tagesordnung haben die Aktionärinnen und Aktionäre mit breiter Mehrheit zugestimmt. Die beschlossene Gesamtdividende von 2,88 Euro je Aktie besteht zum einen aus einer Regeldividende in Höhe von 0,27 Euro je Aktie. Hiermit setzt das Unternehmen seine etablierte Dividendenpolitik fort, rund 30 Prozent des Bilanzgewinns (exklusive HBPO-Anteilsverkauf) als Dividende auszuschütten. Zum anderen wird angesichts des am 12. Dezember 2022 vollzogenen Ausstiegs aus dem Gemeinschaftsunternehmen HBPO zusätzlich eine Sonderdividende in Höhe von 2,61 Euro ausgezahlt. In Summe liegt der Ausschüttungsbetrag bei 320 Millionen Euro. Im siebenmonatigen Rumpfgeschäftsjahr 2022 (1. Juni bis 31. Dezember 2022) hatte HELLA einen Umsatz von 4,4 Milliarden Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 5,0 Prozent erwirtschaftet. "2022 war von vielen marktseitigen Herausforderungen gekennzeichnet. Dennoch haben wir als Unternehmen hohe Resilienz bewiesen, sehr solide gewirtschaftet und starke Ergebnisse erzielt", sagte Michel Favre, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung in seiner Rede. Für die Zukunft sieht Favre das Unternehmen gut positioniert: "Wir stehen schon heute an der Spitze der Mobilität. Unsere Geschäftsentwicklung stimmt, unser Auftragseingang ist stark. Wir sind auf Wachstumskurs." Den Ausblick für das derzeit laufende Geschäftsjahr 2023 hatte HELLA bereits am 16. Februar dieses Jahres bekanntgegeben. Demnach geht das Unternehmen unter anderem davon aus, im Geschäftsjahr 2023 (1. Januar bis 31. Dezember 2023) einen Umsatz* zwischen rund 8,0 und 8,5 Milliarden Euro zu erzielen. Dies wäre der bis dato höchste Wert, den HELLA jemals erreicht hat. Die HELLA Hauptversammlung fand in diesem Jahr erstmalig in Rheda-Wiedenbrück statt. Insgesamt haben rund 120 Aktionärinnen und Aktionäre sowie weitere Gäste an der physischen Veranstaltung teilgenommen. Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 87,93 Prozent des Grundkapitals vertreten. Die einzelnen Abstimmungsergebnisse sowie die Rede des Vorsitzenden der HELLA Geschäftsführung werden auf der Homepage des Unternehmens im Bereich Investor Relations unter Hauptversammlung 2023 zu finden sein. * währungs- und portfoliobereinigt Hinweis: Diesen Text sowie passendes Bildmaterial finden Sie auch in unserer Pressedatenbank unter: www.hella.de/presse



