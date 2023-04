Sauerstoff aus Mondgestein soll Astronauten eine sichere Quelle vor Ort bieten. So soll es möglich werden, eine Basis auf dem Mond zu bauen. Erste Tests im Vakuum waren erfolgreich. In einem Testlauf haben Forscher der Nasa erfolgreich Sauerstoff aus simuliertem Mondboden extrahiert. Das war das erste Mal, dass dieser Prozess in einem Vakuum stattgefunden hat. Als Nächstes soll die Technologie auf dem Mond getestet ...

