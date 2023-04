EQS-News: EcoGraf Limited / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

QUARTALSBERICHT

EcoGraf Limited ("EcoGraf" oder "das Unternehmen") (ASX: EGR, Frankfurt: FMK; OTCQX: ECGFF), ein vertikal integriertes Unternehmen zur Entwicklung von Batterieanodenmaterialien, freut sich, seinen Tätigkeits- und Cashflow-Bericht für die drei Monate bis zum 31. März 2023 zu veröffentlichen.

HIGHLIGHTS

EcoGraf Naturgraphit-Projekte

EcoGraf unterzeichnet einen Rahmenvertrag mit der Regierung von Tansania (Regierung) und gründet ein neues Joint-Venture-Unternehmen Duma TanzGraphite, um Epanko zu entwickeln und zu betreiben, wobei EcoGraf einen Anteil von 84 % und die Regierung einen Anteil von 16 % halten wird

Das Vorentwicklungsprogramm liefert hervorragende Ergebnisse und attraktive Finanzkennzahlen 1 der Phase 1 zur Unterstützung des Finanzierungsprogramms: Ungeprüfter NPV10 vor Steuern von 348 Millionen US-Dollar (gegenüber 211 Millionen US-Dollar) Ungeprüfte interne Rentabilitätskennziffer (IRR) von 36 % Durchschnittliches jährliches EBITDA über die ersten 10 Jahre 2 von 79 Mio. US-Dollar Kapitalkosten vor der Produktion: 134 Millionen US-Dollar 3

Ergebnisse der Phase 1 des Value Engineering: Die "Oxide First"-Strategie zielt auf eine Steigerung der Produktionskapazität um 22 % auf 73.000 Tonnen pro Jahr bei minimalen zusätzlichen Kapitalkosten ab Optimierung der Betriebskosten durch weniger Bohr- und Sprengarbeiten, weniger Umschlag und geringeren Verbrauch von Reagenzien Die Lebensdauer der Mine in Phase 1 wird auf 18 Jahre verlängert, wobei ein erheblicher Spielraum für weitere Ausbaustufen besteht Metallurgische Testarbeiten unterstützen einen einfacheren Flotationskreislauf mit nur einer Linie, wodurch die Kapitalkosten gesenkt und das Risiko des Flowsheets verringert wird Verringerung des Abtragsverhältnisses für Abfälle von 0,44 auf 0,27, was zu niedrigeren Abbaukosten führt Rückstellung von 6 Mio. US-Dollar Kapital für den Frischerz-Sulfidkreislauf und das Absetzbecken

Erhöhung der Mineralressourcenschätzung (MRE) von Epanko um 38 %, wobei die gesamte MRE auf 128,2 Mio. Tonnen mit einem Gesamtgraphitgehalt von 7,4 % (TGC) für 9,48 Mio. Tonnen enthaltenen Graphits erhöht worden ist

Tansania Electric Supply Company (TANESCO) hat eine Absichtserklärung für den Ausbau der Übertragungsinfrastruktur zur Stromversorgung von Epanko unterzeichnet

Die Präsidentin von Tansania, Dr. Samia Suluhu Hassan, nimmt während ihrer Rede in Dodoma die Einladung von EcoGraf an, Ehrengast bei der nächstjährigen vorinternationalen Frauenveranstaltung in Dar Es Salaam zu sein

Besuch von US-Vizepräsidentin Kamala Harris in Tansania zur Vertiefung der strategischen Beziehungen mit der tansanischen Regierung und zur Hervorhebung der Bedeutung des Landes als aufstrebender Schlüssellieferant von wichtigen Mineralien für EV-Batterien

AUFWERTEN EcoGraf Batterieanodenmaterial

Evaluierung von Standorten für Produktionsanlagen mit Besuchen von Regierungsvertretern vor Ort in Tansania

EcoGraf reichte bei IP Australia als Erwiderung auf Einsprüche, die von zwei Parteien gegen die Patentanmeldung 2021261902 "Verfahren zur Herstellung von gereinigtem Graphit" erhoben wurden, Beweismittel ein

Abschluss des Ausschreibungsverfahrens für die EcoGraf-Produktqualifizierungsanlage, wobei die wichtigsten Anbieter für die wichtigsten Ausrüstungen für die Scale-up-Tests für die Qualifizierungs- und kommerziellen Anlagen ausgewählt wurden

Fortgesetzte Optimierung des Flowsheet mit Schwerpunkt auf Kostensenkung

Fortgesetzte Entwicklung von umweltfreundlichen und schadstofffreien Aufkohlungsprodukten (GreenRECARB) für die Stahlherstellung unter Verwendung von Feinanteilen aus den Mahlvorgängen und der Sphäronisierung

Fortsetzung der Gespräche mit wichtigen Batteriemarktteilnehmern in Asien, Nordamerika und Europa sowie Besuche bei potenziellen Kunden in Korea und Japan zur Unterstützung der laufenden Produktqualifizierungsprogramme

Ausweitung der Evaluation von kommerziellen Produktionsanlagen auf den Vergleich alternativer Technologien, um Ecografs Strategie zur Entwicklung von Reinigungstechnologie zu unterstützen

RECYCLENEcoGraf-Anodenmaterial-Recycling

Die elektrochemische Leistung des von SungEel Hitech zurückgewonnenen Graphits erreicht 99,98 % Kohlenstoff, was dem Wert des brandneuen kommerziellen natürlichen Anodengraphits entspricht

Fortsetzung der Evaluierung mit Batterieherstellern und Ausrüstern von Elektrofahrzeugen zur Unterstützung ihrer Nachhaltigkeitsprogramme in der EU und den USA

Fortsetzung des Verfahrens- und Produktentwicklungsprogramms mit der Optimierung des Flussdiagramms für die Behandlung von recyceltem Anodenschrott unter Verwendung des EcoGraf HFfree-Reinigungsverfahrens

Unternehmen

Innogy Limited (Innogy) Prospekt eingereicht - Ausgliederung zur Erschließung von Aktionärswert in den Bereichen Nickel und Lithium mit Börsengang (IPO) der Tochtergesellschaft für Batteriekathodenmineralien

Ernennung von Jurgen Gnoinski zum Manager - Entwicklung von Batterieanodenmaterial

Weitere Einstellung von Personal in Australien, Tansania und Südafrika zur Unterstützung der Projektentwicklungsprogramme

Cash and deposits as at 31 March 2023 of $39.5m

Barmittel und Einlagen zum 31. März 2023 in Höhe von 39,5 Mio. AUD

Anmerkungen

1 Die Finanzkennzahlen sind in Nominalwerten angegeben

2 Nach Inbetriebnahme und Anlaufphase.

3 Nichtskalierte Dollar 2023

4 Nominal, enthält Hafengebühren, die in Höhe von 1 % des FOB-Preises erhoben werden. Ausgeschlossen sind Lizenzgebühren.

Unternehmensübersicht

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft mit Batterieanodenmaterial auf, um hochreine Graphitprodukte für den Lithium-Ionen-Batterien-Markt und fortschrittliche Fertigungsmärkte zu produzieren. Bis heute wurden über 30 Millionen US-Dollar investiert, um zwei äußerst attraktive, entwicklungsbereite Graphitgeschäfte aufzubauen.

In Tansania entwickelt das Unternehmen das TanzGraphite-Geschäft mit natürlichem Flockengraphit, beginnend mit dem Epanko-Graphitprojekt, um eine langfristige, skalierbare Versorgung mit Rohmaterial für EcoGraf-Batterieanodenmaterial-Verarbeitungsanlagen sowie mit hochwertigen Großflockengraphitprodukten für spezielle industrielle Anwendungen zu gewährleisten.

Mithilfe seiner umweltfreundlichen EcoGraf HFfree-Reinigungstechnologie wird das Unternehmen den Flockengraphit veredeln, um Hochleistungs-Batterieanodenmaterial mit 99,95 % Kohlenstoff zu produzieren. Mit diesem werden Hersteller von Elektrofahrzeugen, Batterien und Anoden in Asien, Europa und Nordamerika beliefert werden, während die Welt auf saubere, erneuerbare Energien umstellt.

Das Batterierecycling ist für die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Lieferkette von entscheidender Bedeutung. Durch die erfolgreiche Anwendung des EcoGraf-Reinigungsverfahrens für das Recycling von Batterieanodenmaterial ist das Unternehmen in der Lage, seine Kunden bei der Reduzierung der CO2-Emissionen und der Senkung der Batteriekosten zu unterstützen.

Dies ist eine stark gekürzte Übersetzung des englischen Tätigkeitsberichts. Nur der englische Bericht ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Den vollständigen Bericht finden Sie auf Microsoft Word - 230428 March 2023 Quarterly Report (ecograf.com.au)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Bekanntmachung stellen Aussagen über Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" eingestuft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen, Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier dargestellt oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erreicht werden.

Produktionsziele und Finanzinformationen

Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen in Bezug auf die Machbarkeitsstudie zur Produktion von Batteriegraphit mit der EcoGraf-Technologie des Unternehmens, einschließlich der Produktionsziele und der prognostizierten Finanzinformationen, die von den Produktionszielen abgeleitet sind, stammen aus einer ASX-Meldung vom 5. Dezember 2017 "Battery Graphite Pilot Plant", aktualisiert am 17. April 2019 "EcoGraf Delivers Downstream Development", am 5. November 2020 "Completion of EcoGraf Processing Facility Development Report" und am 14. Juli 2021 "Commercial Scale Program Delivers 20% Product Yield Increase", verfügbar unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den aus den Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, die in der am 5. Dezember 2017 veröffentlichten und am 17. April 2019, 5. November 2020 und 14. Juli 2021 aktualisierten Bekanntmachung dargelegt wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die bankfähige Machbarkeitsstudie für das Graphitprojekt Epanko beziehen, einschließlich der Produktionsziele und der von den Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen, sind einer ASX-Meldung vom 21. Juni 2017 "Aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie" entnommen, die unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au verfügbar ist. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und den von den Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, die in der am 21. Juni 2017 veröffentlichten Bekanntmachung dargelegt wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die in der Meldung vom 28. April 2023 genannten Produktionsziele basieren auf 45 % gemessenen Ressourcen, 38 % angezeigten Ressourcen und 17 % abgeleiteten Ressourcen für die 18-jährige Lebensdauer der Mine. Die gemessenen, angezeigten und abgeleiteten Ressourcen, die das Produktionsziel untermauern, wurden von einer kompetenten Person in Übereinstimmung mit den Anforderungen in Anhang 5A (JORC-Code) erstellt. Das Unternehmen hat abgeleitete Mineralressourcen als Teil des Produktionsziels verwendet. Abgeleitete Mineralressourcen weisen ein geringes Vertrauen auf, und es besteht keine Gewissheit, dass weitere Explorationsarbeiten zur Bestimmung von angezeigten Mineralressourcen führen werden oder dass das Produktionsziel selbst verwirklicht wird. Die wirtschaftliche Machbarkeit des Projekts wurde unter Ausschluss des abgeleiteten Materials bewertet, was bestätigt, dass die Verwendung der abgeleiteten Mineralisierung kein entscheidender Faktor für die Rentabilität des Projekts ist.

Mineralressourcen

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die Mineralressourcen des Graphitprojekts Merelani-Arusha beziehen, wurden zuvor vom Unternehmen in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (JORC-Code) gemeldet (siehe ASX-Meldung vom 8. September 2015 "Merelani Upgrade Paves Way for PFS"), verfügbar unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Meldung keine neuen Informationen bekannt sind, die die in der vorherigen Meldung des Unternehmens enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der vorherigen Meldung des Unternehmens zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die Mineralressourcen des Graphitprojekts Epanko beziehen, wurden vom Unternehmen zuvor in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (JORC-Code) gemeldet (siehe ASX-Meldung vom 31. März 2017 "Epanko Mineral Resource Upgrade"), verfügbar unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Meldung keine neuen Informationen bekannt sind, die die in der vorherigen Meldung des Unternehmens enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der vorherigen Meldung des Unternehmens zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die Erzreserven des Graphitprojekts Epanko beziehen, wurden vom Unternehmen zuvor in Übereinstimmung mit der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" (JORC-Code) gemeldet (siehe ASX-Meldung vom 21. Juni 2017 "Updated Bankable Feasibility Study"), verfügbar unter www.ecograf.com.au und www.asx.com.au. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm zum Zeitpunkt dieser Meldung keine neuen Informationen bekannt sind, die sich wesentlich auf die in der vorherigen Meldung des Unternehmens enthaltenen Informationen auswirken, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in der vorherigen Meldung des Unternehmens zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Mineralressourcen - Erklärung der sachkundigen Person

Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ASX-Meldung des Unternehmens "38 % Increase in the Epanko Mineral Resource" vom 2. März 2023 enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Schätzungen in dieser Meldung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

