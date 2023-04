Durch die Transaktion wird die europäische Infrastruktur von euNetworks um ein 1.660 km langes, rohrbasiertes Glasfasernetz in Belgien erweitert, dessen Integration bereits angelaufen ist

euNetworks Group Limited ("euNetworks"), ein westeuropäisches Unternehmen für Bandbreiten-Infrastrukturen, hat seine zuvor angekündigte Transaktion zum Erwerb des Dark-Fiber-Geschäftszweigs eines belgischen Versorgungsunternehmens (der "Geschäftszweig") abgeschlossen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230428005224/de/

Paula Cogan, Chief Executive Officer of euNetworks (Photo: Business Wire)

Die Integration des rohrbasierten Netzes ist angelaufen. Die 1.660 km Glasfaserkabel, die sich auf einzelne Strecken in Brüssel sowie auf Langstrecken in ganz Belgien verteilen, stellen eine solide Ergänzung zum bestehenden Netz von euNetworks in der Region dar. Darüber hinaus ergeben sich interessante Investitionsmöglichkeiten, da euNetworks mit seinen Kunden in angrenzende Regionen vordringt, um ihnen ein End-to-End-Erlebnis zu bieten. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die kontinuierliche Verdichtung der nachfragestarken Bandbreitenregion FLAP (Frankfurt, London, Amsterdam und Paris).

"Mit dem heutigen Abschluss der Transaktion werden wir das Netzwerk nun zügig integrieren und eng mit unseren neuen Kunden, Lieferanten und Partnern zusammenarbeiten", sagte Paula Cogan, Chief Executive Officer von euNetworks. "Die zusätzliche Reichweite in Belgien und die neuen und einzigartigen Strecken in Brüssel sowie im ganzen Land kommen unseren Kunden zugute. Ich freue mich auf die vor uns liegenden Chancen, während wir unsere Führungsposition im europäischen Infrastrukturbereich weiter ausbauen."

Da sich euNetworks auf die Bereitstellung von Glasfaserverbindungen mit hoher Bandbreite zwischen und innerhalb von europäischen Städten konzentriert, investiert das Unternehmen weiterhin in sein Netzwerk, indem es einzigartige Routen aufbaut, mehrere verschiedene Pfade hinzufügt und die Reichweite zu wichtigen Standorten von Hyperscale-Rechenzentren, Rechenzentrums-Clustern und Knotenpunkten des Netzwerks erweitert. Diese Investitionen treiben das Wachstum des Unternehmens voran und erhöhen den Kapazitätsbedarf der Kunden von euNetworks.

Über euNetworks

euNetworks ist ein Infrastrukturunternehmen für kritische Bandbreiten, das 17 glasfaserbasierte Metropolnetze besitzt und betreibt, die mit einem Intercity-Backbone mit hoher Kapazität verbunden sind und 53 Städte in 17 Ländern in ganz Europa abdecken. Das Unternehmen ist marktführend bei der Anbindung von Rechenzentren und verbindet heute über 510 direkt miteinander. euNetworks ist auch ein führender Anbieter von Cloud-Konnektivität und bietet ein gezieltes Portfolio von Großstadt- und Langstreckendiensten einschließlich Dark Fibre, Wellenlängen und Ethernet. Großhandels-, Finanz-, Content-, Medien-, Mobilfunk-, Rechenzentrums- und Unternehmenskunden profitieren von euNetworks einzigartigem Bestand an Glasfaser- und Rohrleitungen, die auf ihre hohen Bandbreitenanforderungen zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter eunetworks.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230428005224/de/

Contacts:

Kontakt von euNetworks:

Hannah Britt Chief Marketing Officer euNetworks

5 Churchill Place London E14 5HU

hannah.britt@eunetworks.com E-Mail Mobil +44 7717 896 446