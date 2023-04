Original-Research: Knaus Tabbert - von First Berlin Equity Research GmbH

Unternehmen: Knaus Tabbert

ISIN: DE000A2YN504



Anlass der Studie: vorläufige Q1 Ergebnisse

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.04.2023

Kursziel: EUR71

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



Zusammenfassung:

Knaus Tabbert veröffentlichte vorläufige Ergebnisse für Q1/23, die deutlich über den Markterwartungen lagen. Der Umsatz für den Berichtszeitraum übertraf EUR368 Mio. gegenüber unserer Prognose von EUR292 Mio. (Konsens: EUR305 Mio.) und EUR222 Mio. (+66%) im Vorjahreszeitraum. Das EBITDA von EUR32,7 Mio. übertraf ebenfalls die Markterwartungen (EUR27 Mio. Euro; +21 %). Das Unternehmen verweist auf seine verbesserte Chassis-Lieferkette, die den Weg für eine Verlagerung des Produktionsmixes hin zu Reisemobilen mit höheren Margen ebnete. Die EBITDA-Marge von 8,9% im ersten Quartal übertraf auch das obere Ende der bestätigten Guidance für 2023 (7,5% bis 8,5%) und unterstützt unser Ziel von 8,4% für das Gesamtjahr. Das Unternehmen hat nun in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen starke Ergebnisse erzielt, die das operative Potenzial des Unternehmens belegen. Wir stufen KTA weiterhin mit Kaufen und einem Kursziel von EUR71 ein.



Abstract:

Knaus Tabbert published preliminary Q1/23 results, which were well ahead of expectations. Revenue for the period topped EUR368m vs FBe of EUR292m (street: EUR305m) and EUR222m (+66%) in the prior year period. EBITDA of EUR32.7m also beat the street (EUR27m; +21%). The company points to its improved chassis supply chain that paved the way for a shift in the production mix towards higher margin motorhomes. The 8.9% EBITDA margin in Q1 also topped the upper end of confirmed 2023 guidance (7.5% to 8.5%) and supports our full year target of 8.4%. Knaus Tabbert has now delivered strong back-to-back quarters demonstrating the operating potential of the business. We remain Buy-rated on KTA with a EUR71 target price.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/26883.pdf



