© Foto: Daniel Karmann - dpa



Chip-Aktien sind auf Erholungstour. Der Branchenindex PHLX Semiconductor Sector legte in den vergangenen drei Monaten um rund 25 Prozent zu. Für diese fünf Aktien kömnte die Rallye noch weitergehen.

Um herauszufinden, welche Chip-Aktien die Analysten von Goldman und Morgan Stanley favorisieren, durchleuchtete CNBC die Seiten des Daten- und Informationsanbieters Wall Street Research.

Die Analysten von Morgan Stanley gehen bei Silicon Laboratories (SLAB) von einer deutlichen Kurssteigerung aus. Das Kursziel setzten sie auf 207 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von ungefähr 50 Prozent ausgehend vom derzeitigen Kurs. "SLAB hat sich in diesem Jahr im Einklang mit unserer Coverage entwickelt, da die Anleger ihr Vertrauen in die Wachstumsstory von SLAB aufrechterhalten, was seine Premium-Bewertung im Vergleich zum breiteren Halbleiterbereich rechtfertigt", schrieben die Analysten von Morgan Stanley.

Ein Kurspotenzial von 70 Prozent trauen die US-Banker der Aktie von Wolfspeed zu. In der Hoffnung, dass sich die neuen Produktionskapazitäten des US-Chipherstellers rentieren werden, setzten die Analysten laut CNBC das Kursziel auf 80 US-Dollar. "Wir sehen weiterhin erhebliche langfristige Chancen, da die führende Position des Unternehmens im Bereich der Siliziumkarbid-Materialien zu einem erheblichen Wachstum sowohl bei den Geräten als auch bei den Zulieferern führen dürfte", so ihre Begründung.

Als dritten Top-Kandidaten in der Halbleiter-Branche machten die Experten ON Semiconductor aus. "Während wir von der Umsetzung des Unternehmens in den letzten Quartalen beeindruckt waren, hat die Outperformance der Aktie im letzten Jahr eine hohe Messlatte gesetzt", so die Bank, die die Aktie als weitgehend rezessionssicher einstuft. Das Kursziel von Morgan Stanley lautet 89 US-Dollar. Damit liegt das Aufwärtspotenzial bei um die 28 Prozent.

Die Goldmänner bewerten mit KLA Corporation und Impinj zwei Chip-Aktien mit "Buy". "Trotz des kurzfristigen Gegenwinds auf dem Markt für Wafer-Fertigungsanlagen erwarten wir, dass KLAs überdurchschnittliches Engagement bei Technologiekäufen (d.h. Anlagenkäufe, die an Prozessknoten- oder Technologieübergänge gebunden sind, im Gegensatz zu Kapazitätserweiterungen) und sein widerstandsfähiges Dienstleistungsgeschäft die relative Umsatz- und Gewinnentwicklung vorantreiben werden", so Goldman. Die Goldmänner geben als Kursziel 409 US-Dollar an. Derzeit liegt die Aktie bei ungefähr 382 US-Dollar. Im Xetra-Handel stieg die Aktie im Laufe des heutigen Tages um sieben Prozent.

Die Analysten gaben den Aktien von Impinj laut CNBC ein Kursziel von 142 US-Dollar. Der Hersteller von Radiofrequenz-Identifikationsgeräten und Software hätte demzufolge noch über 70 Prozent Luft nach oben. "Wir stufen die Aktie mit "Buy" ein und sehen das Unternehmen weiterhin als einen der Nutznießer der zunehmenden Einführung von RFID im Einzelhandel (d.h. allgemeine Waren), in der Bekleidungsindustrie sowie in der Lieferkette und Logistik", so Goldman.

Einen Geheimtipp mit 100 Prozent Comeback-Potenzial finden Sie in diesem druckfrischen kostenlosen Report. Welcher das ist? Hier klicken und mehr erfahren!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion