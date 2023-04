Die Zeiten sind schwierig - warum also jetzt nicht an erfolgreichen Investoren orientieren? In diese drei Aktien haben vor Kurzem Warren Buffett, Bill Gates oder Michael Burry investiert. Sind sie auch für Anleger einen Blick wert? Während immer mehr sogenannte Experten vor einem Crash an den Märkten warnen, kaufen die wirklich vermögenden Investoren weiter Aktien und selbst Perma-Bären wie Michael Burry schlagen bei einigen Werten zu. So investieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...