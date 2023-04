Der DAX sackte am heutigen Freitag zunächst erneut bis in den Bereich der Unterstützung bei 15.700 Punkten ab, konnte in der Folge aber erneut wieder ansteigen und deutlich ansteigen. Der DAX ging mit einer sehr bullischen Tageskerze bei 15.922 Punkten aus dem Handel und könnte nun Kurs auf die Marke von 16.000 Punkten nehmen. In der vorherigen Analyse hieß es: "Long-Positionen bieten sich weiterhin im Bereich um den 10er-EMA an. Und solange der ...

