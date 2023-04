Die Brigade-M3 European Acquisition Corp. (das "Unternehmen"), eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft, die am 21. April 2021 nach dem Recht der Cayman Islands als befreite Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet wurde und an der Euronext Amsterdam notiert ist, veröffentlichte heute ihren Jahresbericht für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022.

Der vollständige Bericht kann auf der Website des Unternehmens über folgenden Link heruntergeladen werden: https://www.brigadem3eac.com/documents

WICHTIGER HINWEIS

Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die im Sinne von Artikel 7(1) der EU-Marktmissbrauchsrichtlinie als Insiderinformationen gelten.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung ist nicht für die direkte oder indirekte Verbreitung oder Veröffentlichtung in den USA, Australien, Kanada, Japan, den Cayman Islands oder Südafrika oder einem anderen Rechtsgebiet bestimmt, in dem eine Verbreitung oder Veröffentlichtung gesetzeswidrig wäre oder eine Registrierung oder sonstige Maßnahmen erfordern würde, und sie sollte darum nicht in diese Länder oder Gebiete verbreitet oder versandt werden.

Der Jahresbericht des Unternehmens, auf den in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich eines Unternehmenszusammenschlusses, des Geschäfts, der Wirtschaft oder sonstiger künftiger Bedingungen des Unternehmens beruhen und nur zum Datum dieser Mitteilung gültig sind. Zukunftsgerichtete Aussagen können in vielen Fällen maßgeblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens bezüglich künftiger Ereignisse wider und unterliegen Risiken in Verbindung mit künftigen Ereignissen und anderen Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen bezüglich der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, seiner Betriebsergebnisse, Finanzlage, Liquidität, Aussichten, Zuwächse oder Strategien. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Brigade-M3 European Acquisition Corp.

c/o Brigade Capital Management, LP

399 Park Avenue, 16th Floor

New York, NY 10022, USA

E-Mail: BrigadeM3EAC@brigadecapital.com