Die Marke TOM FORD, die jetzt zu The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) gehört, hat die Ernennung von Guillaume Jesel zum President und CEO, TOM FORD, und vom Peter Hawkings zum Creative Director, TOM FORD, bekannt gegeben, die mit Vollzug der Übernahme wirksam wird. Ermenegildo Zegna N.V. (NYSE: ZGN) ("Zegna Group") hat einen CEO von TOM FORD FASHION ernannt, der voraussichtlich im Juli bekannt gegeben wird und seine Tätigkeit im dritten Quartal des Jahres 2023 aufnehmen soll. Gemeinsam sorgen diese Führungskräfte für ein einheitliches und kohärentes Image bei allen Produkten, in der Markenkommunikation und im Einzelhandel.

The Estée Lauder Companies ("ELC") hat heute die Marke TOM FORD in einer transformativen Transaktion übernommen, die ELC zum alleinigen Eigentümer der Marke TOM FORD und ihres gesamten geistigen Eigentums macht. Die Führung der Marke durch ELC und die heute bekannt gegebenen neuen Führungskräfte sowie durch die Lizenzen mit der Zegna Group für Mode und Accessoires und der Marcolin Group für Brillen sorgt für Kontinuität und ermöglicht die weitere Entwicklung der Marke TOM FORD als eine der herausragenden globalen Luxusmarken des 21. Jahrhunderts. Die Zegna Gruppe erwarb den Modebetrieb von TOM FORD ("TOM FORD FASHION"). Diese Transaktion war im Rahmen ihrer Verpflichtungen als Lizenznehmer von ELC erforderlich.

Tom Ford und Domenico De Sole werden noch bis Ende des Jahres 2023 als Markenberater tätig sein. Tom Ford kommentierte die Ernennung neuer Führungskräfte mit den Worten: "Ich bin sehr zufrieden mit der Übernahme der Marke TOM FORD durch The Estée Lauder Companies. Das Team ist immer ein großartiger Partner gewesen und Guillaume Jesel ist eine außergewöhnliche Führungspersönlichkeit, die nicht nur über ein ausgeprägtes Geschäftsverständnis im Bereich Kosmetik, sondern auch über ein ausgezeichnetes Verständnis in Sachen Mode verfügt.

"Ich freue mich, dass die Zegna Group auch weiterhin die Mode und Accessoires von TOM FORD herstellen und vertreiben und den Einzelhandel für TOM FORD FASHION führen wird. Ich arbeite seit mehr als 30 Jahren eng mit Zegna zusammen, zuerst bei Gucci, dann bei Yves Saint Laurent. Als wir über die Schaffung der Marke TOM FORD nachdachten, gab es einfach keinen anderen Partner, auf den wir hätten zählen können, um qualitativ hochwertige Modeprodukte und ein einwandfreies Einzelhandelserlebnis zu realisieren.

"Seit der Gründung der Marke hat sich Marcolin als hervorragender Partner bei der Herstellung und dem Vertrieb von TF-Brillen erwiesen, und ich erfreue mich nun schon seit vielen Jahren an der engen Zusammenarbeit mit Maurizio Marcolin und seinem talentierten Team.

"Unter der Markenführung von The Estée Lauder Companies geben mir diese Unternehmen die Gewissheit, dass die Marke TOM FORD noch viele Jahre lang etwas sein wird, auf das ich stolz sein kann."

Domenico De Sole kommentierte: "Ich freue mich über diese Übernahme. Zwischen der Marke TOM FORD und The Estée Lauder Companies gibt es eine langjährige Partnerschaft, die bis in die Anfänge der Marke zurückreicht, sowie eine enge Beziehung zu Gildo Zegna und die Zegna Group in den letzten 30 Jahren. Angesichts unserer langen und erfolgreichen Zusammenarbeit bin ich sicher, dass die beiden Unternehmen gemeinsam das von mir und Tom in den letzten 18 Jahren aufgebaute Werk fortführen werden. Ich bin Tom für seine hervorragende Vision und Führung dankbar, und ich danke unserem unglaublich talentierten TOM FORD-Team für seine Einsatzfreude und harte Arbeit für die Marke."

GUILLAUME JESEL WIRD PRESIDENT UND CEO, TOM FORD & LUXURY BUSINESS DEVELOPMENT, THE ESTÉE LAUDER COMPANIES

Guillaume Jesel bringt fast ein Jahrzehnt erfolgreicher Markenführung bei TOM FORD BEAUTY in seine neue Führungsposition bei der Marke TOM FORD ein. Als President und CEO von TOM FORD wird Guillaume die Aufsicht über alle Sparten haben und eine ganzheitliche Luxusstrategie für die Marke festlegen. Guillaume ist den ELC-Führungskräften Jane Hertzmark Hudis, Executive Group President, und Tracey T. Travis, Executive Vice President und Chief Financial Officer, unterstellt.

"Guillaume Jesel war maßgeblich an der Gestaltung des Bereichs Luxuskosmetik in unserem Unternehmen beteiligt. Dank seiner Fähigkeit, die Marke TOM FORD zu artikulieren, hat TOM FORD BEAUTY einen bemerkenswerten globalen Erfolg erzielt, und deshalb ist er bestens geeignet, die Marke TOM FORD in ihre spannende Zukunft zu führen", so Fabrizio Freda, President und Chief Executive Officer, The Estée Lauder Companies.

Unter der langjährigen Führung von Guillaume Jesel bei TOM FORD BEAUTY, wo er direkt mit Tom Ford und seinem Team zusammenarbeitete, führte die Marke bahnbrechende Innovationen ein und baute ihre globale Reichweite strategisch aus, wodurch sich TOM FORD BEAUTY fest als ein führendes Unternehmen im Bereich der Luxuskosmetik etablierten konnte. Guillaume Jesel hat seit er 2014 bei TOM FORD BEAUTY anfing, die Marke zu einem starken Nettoumsatzwachstum auf jährlicher Basis und zu einer deutlich verbesserten Platzierung in der globalen Prestige-Duft- und Make-up-Branche geführt.

PETER HAWKINGS WIRD CREATIVE DIRECTOR, TOM FORD

Seit fast 25 Jahren arbeitet Peter Hawkings mit Tom Ford zusammen, zuletzt als Senior Vice President von TOM FORD Menswear. Mit seinem Aufstieg zum Creative Director übernimmt Peter Hawkings als Nachfolger von Tom Ford dessen Aufgaben als Creative Director of Fashion, einschließlich der Kategorien Damenmode, Herrenmode und Accessoires, sowie die Rolle des Lead Designers für das Modesegment und die Modenschauen.

Peter Hawkings wird dafür verantwortlich sein, die Vision der Marke TOM FORD aufrechtzuerhalten, die Konsistenz der kreativen Richtung und der Entscheidungen in allen Modekategorien sicherzustellen und die Marke TOM FORD in das nächste Kapitel ihrer Geschichte zu führen. Er berichtet direkt an Guillaume Jesel und ist in der Matrix dem CEO von TOM FORD FASHION unterstellt.

"Mit Peter Hawkings hat die Marke den idealen Creative Director gefunden", so Tom Ford. "Angefangen hat die Zusammenarbeit zwischen Peter und mir vor 25 Jahren, als er Assistent für Herrenmode bei Gucci war. Dort hat er sich schnell zum leitenden Designer für Herrenmode hochgearbeitet hat, bis er zu mir zur Marke TOM FORD wechselte. Seit der Gründung von TOM FORD Menswear hat Peter maßgeblich zum Erfolg der Marke beigetragen. Er ist eine unglaublich talentierte Führungspersönlichkeit mit enormer Branchenerfahrung und seine Ernennung gibt mir die Zuversicht, dass mein Streben nach der Erstellung von Modeprodukten mit höchstem Design- und Qualitätsniveau auch weiterhin Bestand haben wird."

Peter Hawkings begann seine Laufbahn 1998 bei Gucci unter der Leitung von Tom Ford und arbeitete eng mit ihm an der Entwicklung der äußerst erfolgreichen Gucci-Herrenkollektionen. Peter verließ Gucci 2006 und schloss sich Tom Ford bei der Gründung seiner gleichnamigen Marke an. Dort war er für das Design und die Produktion aller Kategorien der TOM FORD-Herrenmode verantwortlich, darunter Schneiderei, Sportbekleidung, Lederwaren und Accessoires.

"Peter ist einer der erfolgreichsten Herrenmodedesigner der Welt. Seine Erfahrung als Designer unter der Leitung von Tom Ford ist beispiellos und sein Engagement für Qualität ist kompromisslos", so Guillaume Jesel. "Niemand ist besser geeignet als Peter, die legendäre kreative Vision des Gründers auch in Zukunft fortzuführen."

FÜHRUNG VON TOM FORD FASHION

Der CEO von TOM FORD FASHION ist ernannt worden und wird voraussichtlich im Juli bekannt gegeben. Er soll seine Tätigkeit im dritten Quartal des Jahres 2023 aufnehmen. Der CEO wird für den gesamten Geschäftsbereich TOM FORD FASHION verantwortlich sein, von der Kollektionsentwicklung über das Merchandising und die Produktion bis hin zum Einzel- und Großhandelsvertrieb.

Ermenegildo "Gildo" Zegna, CEO der Ermenegildo Zegna Group, kommentierte: "Wir schätzen uns glücklich, eine starke Führungspersönlichkeit für TOM FORD FASHION ernennen zu können, und freuen uns darauf, den Geschäftssinn und die internationale Erfahrung der Führungspersönlichkeit im Luxusbereich zu nutzen, um das Geschäft von TOM FORD FASHION weltweit weiter auszubauen. Ich freue mich sehr über die Möglichkeiten, die diese Transaktion für uns alle bietet. Wir setzen den von Tom und Domenico begonnenen Weg fort, denen wir zu ihren bemerkenswerten Leistungen gratulieren."

Über The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Verkäufer hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte und ein Steward für herausragende Luxus- und Prestigemarken auf der ganzen Welt. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern unter folgenden Markennamen vertrieben: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+ und die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD.

Über TOM FORD

Im April 2005 gab Tom Ford die Gründung der Marke TOM FORD bekannt. Unterstützt wurde Ford bei diesem Vorhaben vom ehemaligen President und Chief Executive Officer der Gucci Group, Domenico De Sole, der als Chairman des Unternehmens fungierte. Im selben Jahr gab Ford seine Partnerschaft mit der Marcolin Group bekannt, um optischen Fassungen und Sonnenbrillen zu produzieren und zu vertreiben, sowie eine Partnerschaft mit Estée Lauder, um die TOM FORD Beauty-Marke zu gründen. Im April 2007 wurde in New York auf der Madison Avenue der erste Ford-Flagship-Store in Eigenregie eröffnet, zeitgleich mit dem Debüt der Herrenmode- und Accessoire-Kollektionen von TOM FORD. Im September 2010 präsentierte Ford im Rahmen einer intimen Präsentation im Flagship-Store auf der Madison Avenue seine mit Spannung erwartete Damenkollektion. Im Februar 2018 präsentierte Ford zum ersten Mal TOM FORD Uhren und die mit Spannung erwartete Unterwäsche-Kollektion auf dem Laufsteg. Gegenwärtig gibt es über 100 eigenständige TOM FORD Stores und Shop-in-Shops weltweit. In Jahr 2023 wurde The Estée Lauder Companies der alleinige Eigentümer der Marke TOM FORD und ihres gesamten geistigen Eigentums.

Über die Ermenegildo Zegna Group

Die 1910 in Trivero, Italien, gegründete Ermenegildo Zegna Group (NYSE: ZGN) ist eine weltweit führenden Luxusgütergruppe. Die Gruppe ist Eigentümer der weltbekannten Marken ZEGNA und Thom Browne und betreibt TOM FORD FASHION im Rahmen einer langfristigen Lizenzvereinbarung mit The Estée Lauder Companies Inc. Außerdem produziert und vertreibt die Gruppe über ihre Luxury Textile Laboratory Platform Stoffe und Textilien von höchster Qualität. Im Mittelpunkt der Gruppe steht eine einzigartige vertikal integrierte Lieferkette, die das Beste an italienischer Handwerkskunst zusammenführt. Die Verantwortung gegenüber den Menschen, der Gemeinschaft und der Natur ist das oberste Gebot der Ermenegildo Zegna Group daran hat sich seit ihrer Gründung durch die Zegna-Familie vor über 100 Jahren nichts geändert. Die höchste Qualität der Produkte zu gewährleisten, ohne die Lebensqualität künftiger Generationen zu beeinträchtigen, ist eine Verpflichtung, die von der Heimat der Gruppe in Italien bis zu ihren Standorten in der ganzen Welt getragen wird. Heute führt die Gruppe in rund 80 Ländern der Welt 500 ZEGNA- und Thom Browne-Geschäfte, von denen 304 direkt von der Gruppe betrieben werden (Stand 31.3.2023: 242 ZEGNA-Stores und 62 Thom Browne-Stores). Ende 2022 beschäftigte die Ermenegildo Zegna Group über 6.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro.

Über Marcolin

Marcolin ist ein weltweit führendes Unternehmen der Brillenindustrie, das 1961 im Herzen der Region Venetien, Italien, gegründet wurde. Es ist für seine einzigartige Fähigkeit bekannt, handwerkliches Können mit fortschrittlichen Technologien zu verbinden, indem es stets nach Spitzenleistungen und kontinuierlicher Innovation strebt. Das Unternehmen unterzeichnete mit The Estée Lauder Companies eine langfristige Lizenzvereinbarung für TOM FORD-Brillen, eine wesentliche Erweiterung der seit 2005 bestehenden Lizenz für TOM FORD. Neben den eigenen Marken umfasst sein Portfolio auch mehr als zwanzig Marken in Lizenz. Marcolin vertreibt über sein eigenes Direktnetz und über globale Partner seine Produkte in mehr als 125 Ländern. Ende 2022 beschäftigte die Marcolin Group etwa 2.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete einen Nettoumsatz von 547,4 Mio. Euro.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung, einschließlich derjenigen in den zitierten Bemerkungen und derjenigen, die sich auf den Abschluss der Transaktionen und die Vorteile und sonstigen Erwartungen für TOM FORD und TOM FORD BEAUTY beziehen, beinhalten Risiken und Ungewissheiten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die aktuellen wirtschaftlichen und sonstigen Bedingungen, einschließlich der Volatilität, auf dem globalen Markt, Maßnahmen von Einzelhändlern, Lieferanten und Verbrauchern, der Wettbewerb, der Übergang und der anhaltende Erfolg der Zusammenarbeit der Parteien, die in den verschiedenen Transaktionsvereinbarungen festgelegten Eventualitäten, die Fähigkeit zur Umsetzung der zukunftsgerichteten Geschäftspläne und die Risikofaktoren, die im Jahresbericht von ELC auf Formblatt 10-K für das am 30. Juni 2022 geendete Geschäftsjahr beschrieben sind.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

