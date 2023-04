CALHOUN, Georgia, April 30, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) gab heute für das erste Quartal 2023 Nettoerträge in Höhe von 80 Millionen USD und einen verwässerten Gewinn je Aktie (Earnings per Share, EPS) von 1,26 USD bekannt. Der bereinigte Nettoertrag ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten belief sich auf 112 Millionen USD und der bereinigte EPS auf 1,75 USD. Der Nettoumsatz betrug im ersten Quartal 2023 2,8 Milliarden USD. Dies entspricht einem Rückgang von 6,9 %, wie ausgewiesen, und wechselkursbereinigt von 5,9 %. Im ersten Quartal 2022 beliefen sich der Nettoumsatz auf 3,0 Milliarden USD, der Nettoertrag auf 245 Millionen USD und der EPS auf 3,78 USD. Der bereinigte Nettoertrag ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten belief sich auf 246 Millionen USD und der EPS auf 3,78 USD.



Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman und CEO, kommentierte die Ergebnisse von Mohawk Industries im ersten Quartal wie folgt: "Unsere Geschäftsbereiche passen ihre Strategien an ein schwierigeres Umfeld an. Wir verfolgen ein konsequentes Kostenmanagement und setzen gleichzeitig auf Investitionen in unser kurz- und langfristiges Wachstum. Wir haben unsere Ertragserwartungen übertroffen, da das Unternehmen höhere Preise und einen stärkeren Mix aufrechterhalten konnte und das Segment Flooring Rest of the World besser abschnitt als die anderen Segmente. Der Gewerbesektor schnitt weiterhin besser ab als der Bereich Wohnimmobilien, da Renovierungsprojekte verschoben wurden und der Wohnungsneubau durch höhere Hypothekenzinsen belastet wurde. Unsere Bilanz ist nach wie vor stark, und wir erwirtschafteten im Quartal einen freien Cashflow in Höhe von 129 Millionen USD."

Wir haben strategische Investitionen in neue Produktinnovationen, ein verbessertes Merchandising und Kundenmessen getätigt, um den Umsatz zu steigern. Wir sind weiterhin bestrebt, durch Produktivitätssteigerung, Optimierung der Prozesse und Kontrolle der Verwaltungskosten Kostensenkungen im gesamten Unternehmen zu erzielen. Unsere Kunden blieben in Bezug auf die Bestandsbindung konservativ und unsere Betriebe laufen mit geringerer Auslastung, was zu höheren Kosten durch nicht absorbierte Gemeinkosten führt. Bei Flooring North America und Flooring Rest of the World verlaufen unsere Umstrukturierungsmaßnahmen planmäßig und dürften sich positiv auf die Geschäftsergebnisse auswirken.

Wir beschränken unsere Kapitalinvestitionen auf solche, die den Umsatz, die Gewinnspanne und die Prozesse deutlich verbessern. Wir erweitern unsere begrenzten Sparten, die das größte Wachstumspotenzial bieten, wenn sich die Wirtschaft erholt, darunter LVT, Premium-Laminat, Quarz-Arbeitsflächen, Porzellanfliesen und Dämmstoffprodukte. Wir schlossen zwei Akquisitionen im Keramikbereich in Brasilien und Mexiko ab, die im Jahr 2022 einen Gesamtumsatz von etwa 425 Millionen USD erzielten und unseren bisherigen Marktanteil fast verdoppelten. Wir entwickeln Strategien zur Umsatzsteigerung und beginnen mit der Konsolidierung der Geschäftsbereiche, um Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und die Produktion zu optimieren. Wir optimieren auch weiterhin die kleinen arrondierenden Akquisitionen in Europa und den USA, die wir im vergangenen Jahr durchgeführt haben.

Die Inflation bei Erdgas und Strom sorgte im ersten Quartal weiterhin für Gegenwind, unsere zukünftigen Ergebnisse werden jedoch davon profitieren, wenn niedrigere Energiekosten in unsere GuV einfließen. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie umfasst Investitionen in die Erzeugung von grüner Energie, die Kostensenkungen und die Verringerung unseres CO2-Fußabdrucks ermöglicht. Unsere beiden Biomasse-Energieanlagen senkten unsere Kosten und verbesserten unsere Ergebnisse in diesem Quartal. Außerdem kauften wir einen Teil unserer Energie in Europa zu verschiedenen Zeitpunkten, um die zukünftige Volatilität bei den Kosten zu verringern. Die Energiesubventionen in Italien wurden vor Kurzem in reduzierter Höhe bis zum zweiten Quartal 2023 verlängert.

Im ersten Quartal verzeichnete das Segment Global Ceramic einen Rückgang des Nettoumsatzes um 0,5 %, wie ausgewiesen, bzw. wechselkursbereinigt um 1,2 %. Die Betriebsmarge des Segments lag bei 6,0 %, wie ausgewiesen, bzw. wechselkursbereinigt bei 6,3 %. Dies ist auf eine günstige Preisgestaltung, einen günstigen Produktmix und Produktivitätssteigerungen zurückzuführen, die durch Inflation, geringere Absatzmengen und vorübergehende Betriebsstilllegungen ausgeglichen wurden. Unsere diesjährigen Produkteinführungen mit neuen Größen, einzigartiger Optik und polierten Oberflächen kommen unserem Produktmix zugute. Wir reduzieren die Produktion entsprechend der Nachfrage und dem zunehmenden Wettbewerb in der Branche. Der Keramikmarkt in den USA entwickelt sich angesichts höherer Verkaufserlöse im gewerblichen Sektor besser als unsere anderen Keramikmärkte. Unsere zuverlässigere US-Inlandsproduktion kommt unseren Umsätzen zugute, insbesondere bei unseren Premium-Kollektionen, die Alternativen zu europäischen Produkten bieten. Zur Steigerung der Verkaufszahlen bei Quarz-Arbeitsflächen bauen wir die bestehende Kundenbasis aus überregionalen Kunden, Bauunternehmen sowie Küchen- und Badeinzelhändlern aus. In unserem europäischen Keramikgeschäft konnten wir die durchschnittlichen Verkaufspreise über unseren Erwartungen halten, unser Absatzvolumen ging jedoch aufgrund der Abschwächung von Wohnungsrenovierungen zurück. Unsere anderen Keramikmärkte entwickelten sich angesichts geringerer Ausgaben im Wohnungsbausektor und eines stärkeren Abbaus der Lagerbestände seitens der Kunden ebenfalls rückläufig. Im Laufe des Berichtszeitraums verbesserten sich aber die Verkaufszahlen saisonalbedingt.

Im ersten Quartal ging der Nettoumsatz unseres Segments Flooring Rest of the World um 9,7 %, wie ausgewiesen, bzw. wechselkursbereinigt um 5,5 % zurück. Die Betriebsmarge des Segments lag bei 9,5 %, wie ausgewiesen, bzw. wechselkursbereinigt bei 12,6 %. Dies ist auf eine günstige Preisgestaltung und einen günstigen Produktmix zurückzuführen, die durch Inflation, geringere Absatzmengen und vorübergehende Betriebsstilllegungen ausgeglichen wurden. Unsere Geschäftsbereiche in Europa wurden durch die hohen Energiepreise und die Inflation beeinträchtigt, die die Budgets der Verbraucher belasteten. Im Vergleich zum vorangegangenen Quartal hat sich das Geschäft des Segments verbessert, da wir die Verkaufszahlen durch verstärkte Werbemaßnahmen steigern konnten, weniger Betriebsstillstände hatten, die Kosten senkten und die Produktoptionen für die knapperen Budgets der Verbraucher erweiterten. Angesichts sinkender Inputkosten gehen wir davon aus, dass der Wettbewerbsdruck auf dem Markt zunehmen wird. Da sowohl die Laminat- als auch die LVT-Volumina im Quartal niedriger waren, prüfen wir unsere Kosten und Produktionsniveaus entsprechend. Wir haben mit der Umstellung unserer Wohn-LVT von flexibel auf starr begonnen und bereiten die Umstrukturierung der Betriebe vor. Unser Volumen im Bereich Vinylplatten stieg, da die Verbraucher nach Optionen suchten, die Renovierungskosten zu senken. In unserer neuen osteuropäischen Übernahme im Bereich Vinylplatten verbessern wir das Produktangebot und steigern die Produktion und Effizienz der Anlage. Unser Geschäft für Platten schwächte sich mit dem Markt und dem Abbau von Lagerbeständen in den Vertriebskanälen ab. Unsere Margen waren höher als erwartet, was auf eine stärkere Preisgestaltung, niedrigere Inputkosten und Vorteile aus unserer Biomasse-Energieproduktion zurückzuführen ist. Wir machen Fortschritte bei der Erzielung der geplanten Synergien bei dem erworbenen französischen Unternehmen im Bereich Platten und dem deutschen Unternehmen im Bereich Mezzaninböden. Unsere Dämmstoffsparte schnitt im Segment am besten ab, da die Energieeffizienz immer stärker in den Vordergrund rückt und unsere Polyurethanprodukte die besten hitzebeständigen Eigenschaften aufweisen. Wir haben das erworbene Unternehmen im Bereich Dämmstoffe in Irland und im Vereinigten Königreich eingegliedert und unser neues Werk nimmt die Produktion früher als geplant auf. In Australien und Neuseeland wirkten sich höhere Zinssätze und geringere Absatzmengen negativ auf unsere Ergebnisse aus. Wir führen gezielte Werbeaktionen durch, um die Verkaufszahlen zu erhöhen, und haben die Preise erhöht, um die Kosteninflation auszugleichen.

Im ersten Quartal sank der Umsatz unseres Segments Flooring North America um 11,1 %. Das Segment verzeichnete eine negative Betriebsmarge von 0,2 %, wie ausgewiesen, bzw. eine positive wechselkursbereinigte Betriebsmarge von 0,5 %. Dies ist auf eine günstige Preisgestaltung, einen günstigen Produktmix und Produktivitätssteigerungen zurückzuführen, die durch Inflation, geringere Absatzmengen und vorübergehende Betriebsstilllegungen und zusätzlichen Marketing-Investitionen ausgeglichen wurden. Das Segment wurde durch die erhebliche Inflation, höhere Zinssätze und eine restriktivere Kreditvergabe belastet, die zu einer Abschwächung des Wohnungsmarkts und unserer Branche führte. Infolgedessen führen unsere Kunden eine striktere Warenbestandsverwaltung durch, und wir passen die Produktion an die Nachfrage an. Unsere Margen dürften im zweiten Quartal steigen, da sich die Inputkosten verbessern und die Anlagenauslastung zunimmt. Unsere Umstrukturierungsmaßnahmen verlaufen planmäßig und werden unsere Kosten in der Sparte für weiche Oberflächen in Wohnimmobilien bzw. in Gewerbegebäuden senken. Die Umsätze im Gewerbebereich blieben solide, da Neubau- und Umbauprojekte in den meisten Bereichen fortgesetzt wurden. Die im letzten Jahr abgeschlossene Akquisition im Bereich Bodenbelagszubehör für den gewerblichen Bereich hat unser Produktangebot ergänzt und wirkte sich positiv auf unsere Umsätze aus. Der Umsatz im Bereich weicher Oberflächen für Wohnimmobilien ging stärker zurück als unsere anderen Sparten. Das Mehrfamilienhausgeschäft ist nach wie vor die stärkste Sparte im Wohnungsbau, und wir bauen unsere Beteiligung in diesem Bereich aus. In Anbetracht der Abschwächung der Branche und sinkender Seefrachtkosten wird der LVT-Markt in den USA wettbewerbsfähiger. Die Importe aus Asien werden unterbrochen, da die USA im Rahmen des Gesetzes zur Verhinderung von Zwangsarbeit einen Nachweis über die Einhaltung der Lieferkettenanforderungen verlangen. Unser LVT-Werk an der Westküste wird weiter hochgefahren und die Produktion wird im Laufe des Jahres steigen. Die Verkaufszahlen von Vinylplatten sind höher als erwartet, da die Verbraucher nach preisgünstigeren Optionen suchen. Im Laufe des Quartals stieg der Absatz von Laminat im Einzelhandel aufgrund der zunehmenden Akzeptanz als wasserfeste Alternative. Die Absatzmengen in den anderen Sparten gingen jedoch zurück.

Unsere Branche sieht sich einem völlig anderen Umfeld gegenüber als noch vor einem Jahr. Auf der ganzen Welt erhöhen die Zentralbanken die Zinssätze, um die Wirtschaft zu bremsen und die Inflation zu senken. Diese Maßnahmen führen zu einem Rückgang des Branchenvolumens, da der Wohnungsneubau und Wohnungsumbauten verschoben werden. Der Gewerbesektor schneidet weiterhin besser ab als der Bereich Wohnimmobilien, höhere Zinssätze und strengere Kreditvergabevorschriften könnten jedoch die Unternehmensinvestitionen im weiteren Verlauf des Jahres belasten. Wir maximieren unsere Umsätze und Verkaufszahlen, indem wir unseren Fokus auf Kanäle mit besserer Performance richten, differenzierte Produkte einführen und verbesserten Service und Mehrwert bieten. Wir steuern unsere Ausgaben und Kostenstrukturen proaktiv, um unsere Ergebnisse zu optimieren. Wir gehen davon aus, dass das Volumen und die Preise in der Branche auf allen unseren Märkten unter Druck bleiben werden. Wir erwarten, dass die saisonal bedingte Verbesserung der Nachfrage und geringere Energie- und Materialkosten zu einer Verbesserung unserer künftigen Ergebnisse führen werden. Angesichts dieser Faktoren rechnen wir damit, dass unser bereinigter Gewinn je Aktie ohne Umstrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten im zweiten Quartal zwischen 2,56 USD und 2,66 USD liegen wird.

Dieser Abschwung in der Branche ist einzigartig, denn die Beschäftigung ist nach wie vor hoch, die Unternehmen tätigen weiterhin Investitionen, und die Wohnimmobilien verlieren nicht an Wert. Kurzfristig agieren wir konservativ, während wir durch Produktinnovationen, Kapazitätserweiterungen und Übernahmen in langfristiges Wachstum investieren. Unsere starke Bilanz ermöglicht es uns, den derzeitigen Abschwung zu überstehen und uns auf den darauf folgenden Aufschwung der Branche vorzubereiten. Längerfristig sind in allen Regionen, in denen wir tätig sind, die Modernisierung älterer Häuser und ein umfangreicher Wohnungsneubau erforderlich, um den Marktbedarf zu decken. Dank unserer Stärke in allen Regionen und Märkten sowie bei dem Produktangebot erwarten wir, dass wir nach einer Erholung des Immobilienmarktes und der Wirtschaft neue Chancen wahrnehmen können.

Mohawk Industries ist der weltweit führende Produzent von Fußbodenbelägen und stellt Produkte zur Optimierung von Wohn- und Gewerbeflächen auf der ganzen Welt her. Die vertikal integrierten Fertigungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Teppichen/Matten, Teppich-, Fliesen-, Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Mit unserer branchenführenden Innovationskraft haben wir Produkte und Technologien entwickelt, mit denen sich unsere Marken von anderen Produkten abheben und die alle Anforderungen für Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den bekanntesten in der Branche. Sie umfassen American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin. In den letzten zehn Jahren hat sich Mohawk von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Produzenten für Fußbodenbeläge entwickelt - mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Europa, Kanada, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den USA.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS (Unaudited) Three Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) April 1, 2023 April 2, 2022 Net sales $ 2,806,223 3,015,663 Cost of sales 2,162,781 2,213,535 Gross profit 643,442 802,128 Selling, general and administrative expenses 517,652 481,327 Operating income 125,790 320,801 Interest expense 17,137 11,481 Other expense (income), net (566 ) 2,438 Earnings before income taxes 109,219 306,882 Income tax expense 28,943 61,448 Net earnings including noncontrolling interests 80,276 245,434 Net earnings attributable to noncontrolling interests 38 105 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 80,238 245,329 Basic earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.26 3.79 Weighted-average common shares outstanding - basic 63,582 64,686 Diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.26 3.78 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,846 64,970

Other Financial Information Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Net cash provided by operating activities $ 257,276 54,954 Less: Capital expenditures 128,493 129,470 Free cash flow $ 128,783 (74,516 ) Depreciation and amortization $ 169,909 141,415

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS (Unaudited) (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 572,858 230,559 Short-term investments 150,000 310,000 Receivables, net 2,052,362 2,044,698 Inventories 2,729,876 2,513,244 Prepaid expenses and other current assets 556,043 466,238 Total current assets 6,061,139 5,564,739 Property, plant and equipment, net 4,945,952 4,552,612 Right of use operating lease assets 396,064 384,740 Goodwill 2,022,457 2,579,385 Intangible assets, net 893,064 883,527 Deferred income taxes and other non-current assets 444,781 421,716 Total assets $ 14,763,457 14,386,719 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,056,473 1,546,463 Accounts payable and accrued expenses 2,155,412 2,220,347 Current operating lease liabilities 106,488 104,823 Total current liabilities 3,318,373 3,871,633 Long-term debt, less current portion 2,265,138 1,088,401 Non-current operating lease liabilities 304,123 293,239 Deferred income taxes and other long-term liabilities 770,117 845,843 Total liabilities 6,657,751 6,099,116 Total stockholders' equity 8,105,706 8,287,603 Total liabilities and stockholders' equity $ 14,763,457 14,386,719

Segment Information As of or for the Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Net sales: Global Ceramic $ 1,059,334 1,064,757 Flooring NA 953,417 1,071,910 Flooring ROW 793,472 878,996 Consolidated net sales $ 2,806,223 3,015,663 Operating income (loss): Global Ceramic $ 63,317 100,338 Flooring NA (2,013 ) 95,324 Flooring ROW 75,245 134,650 Corporate and intersegment eliminations (10,759 ) (9,511 ) Consolidated operating income $ 125,790 320,801 Assets: Global Ceramic $ 5,499,366 5,240,214 Flooring NA 4,265,140 4,220,757 Flooring ROW 4,314,799 4,413,013 Corporate and intersegment eliminations 684,152 512,735 Consolidated assets $ 14,763,457 14,386,719



Reconciliation of Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc.

Three Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) April 1, 2023 April 2, 2022 Net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 80,238 245,329 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 32,123 1,918 Inventory step-up from purchase accounting 3,305 - Release of indemnification asset - 7,263 Income taxes - reversal of uncertain tax position - (7,263 ) Income tax effect of adjusting items (3,723 ) (1,684 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 111,943 245,563 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 1.75 3.78 Weighted-average common shares outstanding - diluted 63,846 64,970

Reconciliation of Total Debt to Net Debt Less Short-Term Investments (Amounts in thousands) April 1, 2023 Short-term debt and current portion of long-term debt $ 1,056,473 Long-term debt, less current portion 2,265,138 Total debt 3,321,611 Less: Cash and cash equivalents 572,858 Net debt 2,748,753 Less: Short-term investments 150,000 Net debt less short-term investments $ 2,598,753

Reconciliation of Net Earnings (Loss) to Adjusted EBITDA Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended (Amounts in thousands) July 2,

2022 October 1,

2022 December 31,

2022 April 1,

2023 April 1,

2023 Net earnings (loss) including noncontrolling interests $ 280,510 (533,713 ) 33,552 80,276 (139,375 ) Interest expense 12,059 13,797 14,601 17,137 57,594 Income tax expense 78,176 15,569 2,917 28,943 125,605 Net earnings attributable to noncontrolling interests (79 ) (256 ) (96 ) (38 ) (469 ) Depreciation and amortization(1) 141,569 153,466 159,014 169,909 623,958 EBITDA 512,235 (351,137 ) 209,988 296,227 667,313 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,801 21,375 33,786 9,104 66,066 Inventory step-up from purchase accounting 143 1,401 1,218 3,305 6,067 Impairment of goodwill and indefinite-lived intangibles - 695,771 - - 695,771 Legal settlements, reserves and fees, net of insurance proceeds - 45,000 9,231 - 54,231 Adjusted EBITDA $ 514,179 412,410 254,223 308,636 1,489,448 Net debt less short-term investments to adjusted EBITDA 1.7

(1) Includes accelerated depreciation of $13,085 for Q3 2022 and $15,915 for Q4 2022 in addition to $23,019 for Q1 2023.

Reconciliation of Net Sales to Adjusted Net Sales Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Mohawk Consolidated Net sales $ 2,806,223 3,015,663 Adjustment for constant shipping days (948 ) - Adjustment for constant exchange rates 30,960 - Adjusted net sales $ 2,836,235 3,015,663

Global Ceramic Net sales $ 1,059,334 1,064,757 Adjustment for constant shipping days (948 ) - Adjustment for constant exchange rates (6,187 ) - Adjusted net sales $ 1,052,199 1,064,757

Flooring ROW Net sales $ 793,472 878,996 Adjustment for constant exchange rates 37,147 - Adjusted net sales $ 830,619 878,996

Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Gross Profit $ 643,442 802,128 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 29,056 938 Inventory step-up from purchase accounting 3,305 - Adjusted gross profit $ 675,803 803,066 Adjusted gross profit as a percent of net sales 24.1 % 26.6 %

Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Selling, general and administrative expenses $ 517,652 481,327 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (4,058 ) (980 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 513,594 480,347 Adjusted selling, general and administrative expenses as a percent of net sales 18.3 % 15.9 %

Reconciliation of Operating Income to Adjusted Operating Income Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Mohawk Consolidated Operating income $ 125,790 320,801 Adjustments to operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 33,114 1,918 Inventory step-up from purchase accounting 3,305 - Adjusted operating income $ 162,209 322,719 Adjusted operating income as a percent of net sales 5.8 % 10.7 %

Global Ceramic Operating income $ 63,317 100,338 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 637 - Inventory step-up from purchase accounting 2,941 - Adjusted segment operating income $ 66,895 100,338 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 6.3 % 9.4 %

Flooring NA Operating (loss) income $ (2,013 ) 95,324 Adjustments to segment operating (loss) income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 6,990 105 Adjusted segment operating income $ 4,977 95,429 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 0.5 % 8.9 %

Flooring ROW Operating income $ 75,245 134,650 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 24,497 1,813 Inventory step-up from purchase accounting 364 - Adjusted segment operating income $ 100,106 136,463 Adjusted segment operating income as a percent of net sales 12.6 % 15.5 %

Reconciliation of Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Earnings before income taxes $ 109,219 306,882 Net earnings attributable to noncontrolling interests (38 ) (105 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 32,123 1,918 Inventory step-up from purchase accounting 3,305 - Release of indemnification asset - 7,263 Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 144,609 315,958

Reconciliation of Income Tax Expense to Adjusted Income Tax Expense Three Months Ended (Amounts in thousands) April 1, 2023 April 2, 2022 Income tax expense $ 28,943 61,448 Income taxes - reversal of uncertain tax position - 7,263 Income tax effect of adjusting items 3,723 1,684 Adjusted income tax expense $ 32,666 70,395 Adjusted income tax rate 22.6 % 22.3 %



Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der in Übereinstimmung mit den US GAAP erstellt und präsentiert wird, um bestimmte nicht-GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Wie von den Regeln der Securities and Exchange Commission gefordert, stellen die obigen Tabellen eine Abstimmung der nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens jeweils mit der am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl dar. Jede der oben genannten nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden. Sie ist möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Nicht-GAAP-konformen Kennzahlen, wenn sie mit der entsprechenden US-GAAP-Kennzahl abgestimmt werden, für seine Investoren wie folgt von Nutzen sind: Nicht-GAAP-konforme Umsatzkennzahlen helfen bei der Identifizierung von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsätzen mit früheren und zukünftigen Perioden. Nicht-GAAP-konforme Rentabilitätskennzahlen tragen zum Verständnis der langfristigen Rentabilitätstrends des Geschäfts des Unternehmens bei und helfen beim Vergleich der Gewinne mit denen früherer und zukünftiger Berichtszeiträume.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Umsatzdaten aus, da diese Posten von Berichtszeitraum zu Berichtszeitraum stark variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Von den nicht-GAAP-konformen Umsatzdaten des Unternehmens sind unter anderem folgende Posten ausgeschlossen: Fremdwährungstransaktionen und -umrechnungen.

Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise nicht auf die operative Kernleistung des Unternehmens schließen lassen oder nicht mit ihr in Zusammenhang stehen. Von den nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossene Posten sind unter anderem: Umstrukturierung, übernahme- und integrationsbedingte sowie sonstige Kosten, die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, Rückstellungen und Gebühren, Nettoversicherungserlöse, die Wertminderung des Firmenwerts, immaterielle Vermögenswerte mit unbestimmter Nutzungsdauer, die Bilanzierung des Erwerbs von Unternehmen, einschließlich der Aufstockung der Vorräte aus der Anschaffungsbilanzierung, die Freigabe von Entschädigungsleistungen und die Umkehrung ungewisser Steuerpositionen.