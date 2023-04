Die Börsenwelt ist voll von Sprichwörtern. Der simplen Börsenweisheit "Sell in May and go away" nach sollte man seine Aktien im Mai verkaufen und stattdessen Bargeld halten. Später - im Herbst - sollte man dann wieder in den Aktienmarkt einsteigen. Auf den ersten Blick klingt dies zu einfach, um zu einer besseren Rendite zu führen. Auf den zweiten Blick sehen die historischen Ergebnisse jedoch vielversprechend aus. Der Ursprung von "Sell in May and go away" Bevor wir auf den Backtest dieser simplen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...