GEHEIM-TIPP: Gewinne mit Ansage: Der frühe Vogel fängt den Wurm! Können die Top-Manager ihren MEGA-Erfolg wiederholen?

Unter den BESTEN zuhause… das ‚Athabasca Becken ist bekannt für seine außergewöhnlich hochgradigen Uranvorkommen. Es gehört zu den wichtigsten Fördergebieten der Welt. Wer hier richtig investiert macht mega Gewinne!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im "Athabasca Basin' gibt es eine Vielzahl von Explorationsgesellschaften und Uranproduzenten, die nicht nur in der Lage sind das Potenzial des Beckens voll auszuschöpfen, sondern auch Aktionäre reich zu machen.

Aber noch viel mehr Value bietet der Newcomer Stallion Discoveries (WKN: A3D454)! Denn erst ein solch breit aufgestelltes Unternehmen sorgt nicht nur dafür, dass Kanada seine Vorreiterrolle als einer der größten Uranproduzenten behält, sondern entwickelt parallel dazu auch noch hochwertige Gold, Wolfram und Antimon Liegenschaften in den USA. Dieser kanadische Hengst scharrt also gleich mit mehreren "Metall-Hufen" und setzt nicht alles auf nur eine Karte!

"Eierlegende Wollmilchsau" - einmalige Rendite-Chance!

Aufgrund der Brisanz und dem bald einsetzenden Newsflow wollen wir in unserer heutigen "Vorab-Kurz-Vorstellung" verstärkt auf die Uran-Assets konzentrieren, die quasi allesamt "next door" zu den "Big Boys' der Branche liegen.

"Wer uns schon länger kennt, weiß, dass die hohen Gewinne im frühen Einstieg liegen! Für solche smarten Investoren, die ohne Zögern das enorme Potenzial erkennen und handeln wollen haben wir hier ein Kurz-Porträt von Stallion Discoveries (WKN: A3D454) quasi als Vorab-Info zusammengestellt. Eine ausführliche Betrachtung folgt in kürze!"

Die bisher führenden Uran-Explorationsgesellschaften im "Athabasca Becken' sind das weltweite bekannte Schwergewicht Cameco sowie Orano Canada Inc. und Denison Mines. Diese Unternehmen sind in der Lage, die besten Technologien und Techniken einzusetzen, um so die bestmögliche Uranqualität zu gewinnen. Gut auch für die kleineren Unternehmen, die von der Infrastruktur der großen vollumfänglich zum Nulltarif profitieren.

Neben der Uran-Förderung haben sich viele Produzenten aber auch Explorationsgesellschaften wie Stallion Discoveries (WKN: A3D454) im "Athabasca Becken' dem Wohlergehen der Umwelt und der lokalen Gemeinschaft verschrieben. Das heißt: Diese Unternehmen haben bereits Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen ihrer Arbeiten auf die Umwelt auf ein Minimum zu reduzieren, bei zeitgleicher Unterstützung der einheimischen Wirtschaft.

Mit unserer Neu-Entdeckung setzen Sie auf das richtige "Power-Pferd", um von Perspektive und Performance maximal zu profitieren!

Mit Stallion Discoveries (WKN: A3D454) reitet ein jetzt neuer aufregender Player auf den spannenden Uran- Gold- und Kritische-Metalle-Markt mit. Aufgrund seiner geballten Pferdestärken hat dieser "Newcomer' zweifelsohne das Potenzial und die dazu passenden Projekte, um nicht nur in Sachen Uran- und Gold-Produktion, sondern auch hinsichtlich der Herstellung kritischer Metalle sehr bald sehr weit sichtbare Ausrufezeichen zu setzen!

Acht "Athabasca Basin'-Asse stechen!

Mit gleich acht Projekten im hochgradigen "Athabasca Becken', dem sogenannten "Persischen Golf des Urans" in den kanadischen Provinzen Saskatchewan und Alberta, hat Stallion Discoveries (WKN: A3D454)den weltbesten Platz gefunden, um auf hochgradiges Uran zu stoßen. Denn dieses fast 100.000 Hektar umfassende Gebiet ist Herberge von sage und schreibe 13,2 % aller weltweiten Uranvorkommen und beinhalt zudem Urangrade, die 10 bis 20fach höhere Gehalte aufweist als der globale Durchschnitt.

Zudem blickt das "Athabasca Becken' auf eine bereits mehr als sechs Jahrzehnte währende erfolgreiche Uran-Abbau-Geschichte zurück. Entsprechend gut sind natürlich die politischen Rahmenbedingungen. Ebenso spielen die hier vorhandenen erfahrenen Arbeitskräfte, eine moderne Infrastruktur und nicht zuletzt auch der Zugriff auf detaillierte Daten in die Karten von Stallions' Wachstumsstrategie.

Von den acht Assen im Ärmel bei Stallion Discoveries (WKN: A3D454), inmitten des prosperierenden "Athabasca Basins', liegen fünf im vielversprechenden Westen dieser hochgradigen Region.

In Sachen besondere "Power-Performance' ist dabei zweifelsohne das "Coffer'-Projekt in Stallions Uran-Portfolio zu nennen. Dieses allein rund 36.000 Hektar umfassende Grundstück macht mit seiner Fläche einen gewichtigen Teil von Stallion Discoveries Gesamtbesitz in dieser Gegend aus!

Zudem liegt "Coffer' in sehr hochgradiger Nachbarschaft zu den regelrechten MEGA-Uran-Projekten von NexGen Energy seinem "Arrow'-Projekt, das durchschnittlich 3,1 % U3O8 beherbergt und Fission Uraniums weltbekannter "Triple R'-Lagerstätte, mit erstklassigen 1,94 % U3O8. Auch das mit 1,94 % U3O8 hochgradige "Shea Creek'-Joint Venture zwischen Orano und Uranium Energy liegt praktisch nur ein "Steinwurf" entfernt!

Mit diesen Hochkarätern als Nachbarn befinden sich Stallion Discoveries (WKN: A3D454) Projekte im Westen des "Athabasca Beckens' also in bester Gesellschaft womit die Firma mindestens einen Fuß im kanadischen Uran-, Edel- und Kritische-Metalle-Hotspot in der Tür hat!

Ähnlich gut aufgestellt ist das Unternehmen mit seinem fast 11.000 Hektar großen Landbesitz auch im östlichen Teil des "Athabasca Beckens', wo ebenfalls seine "Claims' praktisch Tür an Tür zu den größten produzierenden und ehemals produzierenden Minen liegen.

Umso gespannter können wir darauf sein, was der kurzfristig umsetzbare Beginn der Explorationen an Hochgradigem zutage fördern wird. Dem werden noch in diesem Halbjahr eine detaillierte Oberflächensondierung ebenso wie die Interpretation und Kartierung von Leitermetallen und nicht zuletzt die Lokalisierung von vielversprechenden Zielzonen folgen! Das wird definitiv richtig spannend!

"Goldene Zeiten" für kritische Metalle in den USA!

Kurz anreißen wollen wir an dieser Stelle auch die vielversprechenden Gold-Assets, auf die wir in unserer zweiten, ausführlicheren Vorstellung noch viel detaillierter eingehen werden. Mit 699 "Claims' in Idaho und 177 "Claims' in Nevada befindet sich Stallion Discoveries (WKN: A3D454) mit seinen US-Projekten inmitten der "Crème de la Crème' der weltweit besten Orte, um Gold-Bergbau zu betreiben. Denn laut des renommierten Fraser Institutes und dessen 2021er Bestenliste[i] belegt Nevada in diesem Ranking den dritten Platz, während Idaho unter den illustren Top 10 rangiert.

In beiden Bundesstaaten hat sich Stallion Discoveries prosperierende Projekte gesichert, deren volles Potenzial bereits begonnen wurde zu erkunden.

Hochkarätiges "Horse Heaven'-Projekt!

Passend zum kraftvollen "Hengst' ("Stallion') strotzt auch das "Horse Heaven'-Projekt in Idaho vor lauter Power-Potenzial. Mit der Entwicklung des 5.817 Hektar großen Landbesitzes positioniert sich Stallion Discoveries (WKN: A3D454) zudem als einer der Gold-Pioniere in Idaho.

Und in Sachen Gold kann "Horse Heavens'-Potenzial kaum hoch genug eingeschätzt werden. So förderten bereits Bohrungen aus Mitte der 1980er und Mitte der 1990er Jahre herausragende 1,51 g/t Au über lange 36,6 m, ebenso wie 1,37 g/t Au über unglaubliche 71,6 m und 1,03 g/t Au über 54,9 m zutage! Ein eindeutiger Beweis dafür, dass auch hier noch ordentlich was geht!

Das "Richmond Mountain'-Projekt in Nevada!

Stallions "Richmond Mountain'-Projekt umfasst satte 117 Claims über 955 Hektar. Mit seiner Lage im hochgradigen "Battle Mountain-Eureka'-Trend befindet es sich im globalen "Gold-Epizentrum". Denn dank der dort bereits gemachten fetten Beute gehört Nevada neben China, Australien und Kanada zu den "Top 4' der weltweiten Gold-Hotspots. Auch kritische Metalle werden dort zunehmend mehr gefunden, die von der US-Regierung bereits als kritisch eingestuft wurden! Allein deshalb sollte Stallion Discoveries (WKN: A3D454)schon bald in den Anlegerfokus rücken!

Ein TOP-Team,das unwiderstehliches Wachstum vorantreibt!

Mit Drew Zimmerman als CEO hat sich Stallion Discoveries nicht nur einen Chartered Financial Analyst und ausgewiesenen Finanzexperten ans Steuer geholt, sondern auch eine Führungspersönlichkeit, die nicht zum ersten Mal von Beginn an mit dabei ist, wenn etwas Großes entsteht.

William Breen, fungiert als Präsident & VP Exploration und bringt mehr als vier Jahrzehnte fundierte geologische Expertise ein. Das "Horse Heaven'-Projekt kennt er beispielsweise wie seine Westentasche und hat dort vor dem Abstecken der "Claims' bis zur Zusammenstellung der historischen Daten schon alles gemacht.

Austin Zinsser, ebenso ein erfahrener Geologe und zudem versierter Umweltwissenschaftler, blickt auf umfassendes Wissen in Sachen Mineralexploration und Bauprojektentwicklung zurück, wobei er auch stark auf Umweltschutz achtet.

Stephen Stanley sitzt im Board of Advisors und steuert seine mehr als 20-jährige Erfahrung auf den Risikokapitalmärkten bei. Nicht zu vergessen sind aber auch Stanleys CEO-Meriten, die er sich als Chef von Hathor Exploration erworben hat, die für 650 Mio. USD von Rio Tinto übernommen wurde.

Fazit: Jetzt die Chancen entdecken und von Stallion Discoveries' einmaliger "Pferde-Stärke" profitieren!

Stallion Discoveries (WKN: A3D454) hat gerade einmal rund 65 Millionen Aktien auf vollständig verwässerter Basis ausstehen, woraus sich bei einem aktuellen Kurs von 0,45 CAD, eine Firmenbewertung von nur etwas mehr als 31 Millionen CAD (rund 20,76 Mio. EUR) errechnet. Von den ausstehenden Aktien halten Management, Directors, Advisors & Significant Shareholders allein rund 40 %. Das ist ein deutlicher Vertrauensbeweis!

Eins ist auch klar, mit seinen kanadischen Uran- und seinen US-amerikanischen Gold- und Kritische-Metalle-Projekten hat man wahre Perlen in seinem Unternehmens-Portfolio die sich allesamt inmitten erlesener und hochkarätiger Nachbarschaft befinden. Aber nicht nur die Lage ist entscheidend, sondern auch die Erzgehalte. Und auch diese können sich zu den besten der Welt gesellen!

Durch genau diese Vielzahl an unterschiedlichen Projekten entwickelt das Unternehmen eine/seine unwiderstehlichen "Pferdestärken", die mit Uran, Gold, Antimon und Wolfram genau jene Elemente mit erstklassigen Gehalten sind, die nicht nur in den USA und Kanada als kritisch angesehen werden, sondern obendrein besonders gefragt sind und am besten schon heute gefördert werden müssen! Entsprechend hoch ist auch das Interesse der Politik an solchen Projekten.

Umso mehr zahlt es sich für weitsichtige Investoren aus, die diesen aktuell noch günstigen Kurs zum Einstieg nutzen. Denn nur so kann man im vollen Umfang von Stallion Discoveries (WKN: A3D454) dynamischem Potenzial maximal profitieren!

Denn gerade in Zeiten, wo allen voran der Uran-Preis irgendwo zwischen hoher Nachfrage und noch zu schwachem Angebot von den "bullishen'-Hörnern nach oben getrieben wird, kann ein "Power-Hengst" im Portfolio der entscheidende TOP-Performer sein! Seien Sie den anderen einen Schritt voraus und investieren Sie jetzt! Es sollte sich auszahlen!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Stallion Discoveries, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Stallion Discoveries, [1] Annual Survey of Mining Companies, 2021 | Fraser Institute

