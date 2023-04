Nach dem missglückten ersten Startversuch der größten Rakete der Welt will SpaceX noch in diesem Jahr zwei weitere Milliarden US-Dollar in die Starship-Entwicklung stecken. Nächstes Mal geht es in den Orbit, zeigte sich Elon Musk überzeugt. Der - zumindest auf den ersten Blick - missglückte Startversuch der größten bisher gebauten Rakete der Welt am 20. April 2023 hat einiges an Staub aufgewirbelt. Die zerstörte Startrampe, herumfliegende Trümmerteile und eine riesige Staub und Aschewolke riefen die US-Luftfahrtbehörde FAA auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...