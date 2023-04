Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: ABC Audio Business Chart #43: Sind die G7-Länder am Net Zero Pfad? (Josef Obergantschnig)Die G7-Länder haben sich dazu verpflichtet, zur Dekarbonisierung beizutragen. Ziel ist es, bis 2050 das große Ziel "Net-Zero" zu erreichen. In allen Ländern weicht der CO2-Trend von den Zielvorgaben ab. Vor allem in Japan muss die CO2-Emissionen bis 2030 deutlich reduzieren, um das langfristige Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, höre einfach einmal rein. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, höre einfach einmal rein. Die Audio Business Charts zum Ansehen: https://photaq.com/page/index/4083 Die Audio-Business-Chart-Sammelseite: ...

