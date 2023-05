Der Batteriekonzern Varta AG (ISIN: DE000A0TGJ55) will für das Geschäftsjahr 2022 keine Dividende ausschütten. Im Vorjahr erhielten die Aktionäre noch eine Dividende von 2,48 Euro. Die Hauptversammlung des im SDAX gelisteten Konzerns findet am 11. Juli 2023 statt. Varta mit Sitz im baden-württembergischen Ellwangen hatte am Freitag die endgültigen Geschäftszahlen 2022 vorgelegt. Der Konzernumsatz sank im Geschäftsjahr 2022 um 10,6 ...

