Dividendenschätzungen für Funkwerk waren lange Zeit eher einfach zu erstellen. Vergleichsweise unabhängig vom tatsächlich erzielten Ergebnis schüttete das auf Funksysteme für den Bahnverkehr, Infoanzeigen in Bahnhöfen, Videoüberwachungsanlagen sowie mittlerweile auch technische Dienstleistungen spezialisierte Unternehmen 0,30 Euro pro Aktie aus. Umso überraschter waren Anleger bereits über die für 2021 kräftig aufgestockte Dividende von 1,00 Euro - ... The post Funkwerk: Rasantes Dividenden-Tempo appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...