Händler können TreviPay jetzt direkt in der Digital Commerce -Plattform von Spryker verankern, um Nettokonditionen und Automatisierung der Rechnungsstellung zu ermöglichen ein Beitrag zur Zukunftssicherung digitaler Zahlungserfahrungen und zur Stärkung der B2B-Kundenbindung

TreviPay und Spryker, eine führende Enterprise-Commerce-Plattform für anspruchsvolle Commerce-Anwendungsfälle in den Bereichen B2B, Enterprise Marketplaces und Thing-Commerce, gaben heute auf der B2B Online Chicago 2023 bekannt, dass sie eine Partnerschaft eingegangen sind, die eine Integration des globalen Netzwerks von TreviPay für B2B-Zahlungen und -Rechnungsstellung in die Digital Commerce und Marketplace-Plattform von Spryker ermöglichen soll. Als Bestandteil des Composable Commerce -Angebots von Spryker, das Unternehmen die Möglichkeit eröffnet, Best-of-Breed-Lösungen auszuwählen und einen stark individualisierten Technologie-Stack aufzubauen, kann TreviPay nun von Händlern integriert werden, um Käufern Wahlmöglichkeiten und mehr Komfort zu bieten und die Debitorenbuchhaltung für ihre Geschäftskunden zu automatisieren.

Angesichts der sich ständig verändernden Geschäftslandschaft sind Verkäufer im digitalen Handel weiterhin auf der Suche nach flexiblen, sicheren und erfahrenen Technologiepartnern, die zukunftssichere Zahlungsmöglichkeiten und eine starke Kundenbindung ermöglichen. Bieten Händler Zahlungsfristen, Kreditmöglichkeiten und eine digitalisierte Rechnungsstellung an, so erleichtern und beschleunigen sie die Kaufentscheidung der Kunden. So zeigen Umfrageergebnisse von TreviPay, dass 74 der B2B-Käufer bei einem Konkurrenten einkaufen würden, wenn der eCommerce-Shop ihres Anbieters nicht mit ihren Erwartungen als Käufer mithalten könnte. Dank des Schwerpunkts auf loyalitätsfördernden Zahlungserfahrungen wird das Angebot von Handelskrediten über TreviPay auch den Cashflow von B2B-Händlern erhöhen und ihr Betriebskapital für andere wertsteigernde Aktivitäten freimachen.

"Um die Digitalisierung von B2B-Transaktionen bestmöglich zu unterstützen, müssen Verkäufer den heutigen Erwartungen von Käufern hinsichtlich einer Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten an der Kasse entsprechen, ohne dass dadurch die betriebliche Effizienz leidet", so Brandon Spear, CEO von TreviPay. "Unsere strategische Partnerschaft mit der Composable Commerce-Plattform von Spryker unterstützt Händler bei der Vereinfachung des Einkaufsprozesses für ihre Geschäftskunden mit B2B-spezifischen Checkout-APIs zur Integration von Handelskrediten und automatisierten Rechnungsstellungsfunktionen."

Die Integration von TreviPay hält mit der Erwartung von B2B-Käufern, dass Händler nahtlose Zahlungserfahrungen anbieten, Schritt und versetzt B2B-Kunden von Spryker in die Lage, eine größere Auswahl an Zahlungsmöglichkeiten und eine unkomplizierte Rechnungsstellung an der Kasse anzubieten. Händler, die sich dem globalen Rechnungsstellungsnetzwerk von TreviPay anschließen, können ihre Umsätze steigern und gleichzeitig die Komplexität des grenzüberschreitenden Handels beseitigen und automatisch die jeweiligen gesetzlichen Anforderungen erfüllen, wenn sie ihre Marktplatzverkäufe auf neue Länder ausweiten.

"Für B2B-Unternehmen sind innovative Lösungen unerlässlich, die auf die Präferenzen der Käufer und ihre sich wandelnden Bedürfnisse beim digitalen Einkauf abgestimmt sind", so Manishi Singh, SVP App Composition Platform bei Spryker. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit TreviPay, das mit seinem Know-how, seinen Möglichkeiten zur individuellen Anpassung und Skalierung im B2B-Zahlungsverkehr unseren Unternehmenskunden helfen wird, ihre Umsätze zu steigern und die Kundenbindung zu erhöhen."

Für mehr Informationen über das globale B2B-Zahlungs- und Rechnungsstellungsnetzwerk von TreviPay für Marktplätze besuchen Sie uns auf der B2B Chicago Online, die vom 1. bis 3. Mai stattfindet. Sie finden TreviPay an Stand 106 und Spryker an Stand 100-104.

Über TreviPay

Wir bei TreviPay sind davon überzeugt, dass Loyalität mit der Zahlung beginnt. Das globale B2B-Netzwerk für Zahlungen und Rechnungsstellung von TreviPay kennt die vielfältigen und einzigartigen Anforderungen von B2B-Verkäufern und hilft Unternehmen, Zahlungsoptionen und Komfort anzubieten, neue Märkte zu erschließen und die Debitorenbuchhaltung zu automatisieren. Mit einer Erfahrung aus mehr als vier Jahrzehnten unterstützt TreviPay Führungskräfte, die Kundenbindung stärken und gleichzeitig die Effizienz steigern und neue digitale Kanäle nutzen wollen insbesondere in Branchen mit umfangreichen Vertriebsnetzen wie Fertigung, Einzelhandel und Transportwesen. Weitere Informationen finden Sie unter trevipay.com.

Über Spryker

Spryker ist die führende Composable-Commerce-Plattform für Unternehmen mit anspruchsvollen Geschäftsmodellen, die Wachstum, Innovation und Differenzierung ermöglichen. Speziell für anspruchsvolle Transaktionsgeschäfte entwickelt, bietet Spryker mit seinem benutzerfreundlichen, bildschirmlosen API-First-Modell einen Best-of-Breed-Ansatz, der Unternehmen die Flexibilität bietet, sich anzupassen, zu skalieren und schnell auf den Markt zu gehen, während es gleichzeitig eine schnellere Wertschöpfung auf ihrem Weg zur digitalen Transformation ermöglicht. Als globaler Plattformführer für B2B- und B2C-Unternehmensmarktplätze, Thing Commerce sowie Unified Commerce hat Spryker mehr als 150 globale Unternehmenskunden weltweit und genießt das Vertrauen von Marken wie ALDI, Siemens, Hilti und Ricoh. Spryker wurde von Gartner® als Visionär im 2022 Magic Quadrant für Digitalen Handel anerkannt und wurde außerdem als "Strong Performer" in The Forrester Wave: B2B Commerce Solutions, 2. Quartal 2022 eingestuft. Spryker ist ein privates Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Berlin und New York. https://spryker.com

