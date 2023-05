Innovaderm wurde bei den 2023 CRO Leadership Awards als Spitzenreiter geehrt und in allen Kernkategorien für Expertise, Kompetenzen, Qualität, Zuverlässigkeit und Kompatibilität zum Top-Performer gekürt. Da Innovaderm im Verhältnis zum gewichteten Durchschnitt anderer CROs, die in die jährliche CRO Quality Benchmarking Umfrage aufgenommen wurden, den Spitzenplatz belegte, wurde das Unternehmen zusätzlich mit dem Meistertitel "Champion" ausgezeichnet.

Innovaderm ist das führende Auftragsforschungsinstitut (CRO) in der Dermatologie und baut auf tiefgreifenden dermatologischen Fachkenntnissen und mehr als 20-jähriger erfolgreicher Erfahrung auf. Es bietet Full-Service-Kompetenzen in allen Phasen klinischer Studien mit dem Ziel, das Leben von Patienten zu verbessern.

"Die CRO-Auswahl ist eine der wichtigsten und strategischen Entscheidungen, die ein Studiensponsor für seine klinischen Forschungsprogramme treffen muss. Die preisgekrönten Organisationen werden aus diesen jeweiligen Kategorien ausgewählt, basierend auf der Marktforschung unserer Kollegen bei ISR Reports, die in Zusammenarbeit mit Entscheidungsträgern bei Studiensponsorunternehmen in den vergangenen 18 Monaten durchgeführt wurde. Wir gratulieren allen Gewinnern für ihre ausgezeichneten Leistungen und wertvollen Beiträgen zur klinischen Forschungsbranche", so Amit Dua, Vice President, Market Development, Clinical Leader.

"Wir freuen uns sehr über diese prestigeträchtige Anerkennung seitens unserer Kunden und Kooperationspartner, die wir zum dritten Mal in Folge erhalten", vermerkte Dr. Robert Bissonnette, Gründer und CEO von Innovaderm. "Es ist eine sehr hohe Ehre, dass unsere Arbeit von Biotech- und Pharmasponsoren gewürdigt wird. Bei Innovaderm sind wir stolz auf unsere Spitzenleistungen in der Ausführung und Leistung hochwertiger Dienste, die im Interesse des Fortschritts in der wissenschaftlichen und medizinischen Forschung stehen."

Innovaderm Research Inc.

Innovaderm Research Inc. ist die führende CRO in der Dermatologie. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und ist mit tiefgreifender Expertise und Erfahrung in der Lage, alle Aspekte der klinischen Forschung zu operationalisieren und Spitzenleistungen bei klinischen Studien in der frühen bis späten Phase bereitzustellen. Das Ziel von Innovaderm besteht darin, innovative Forschungsinitiativen zu unterstützen, um das Leben von Patienten zu verbessern.

