Loop Energy (TSX: LPEN), ein führender Hersteller von Wasserstoff-Brennstoffzellenlösungen, und MYNT First Element, ein führender australischer Hersteller von Stromgeneratoren, freuen sich, eine strategische Partnerschaft zur Herstellung von Wasserstoff-Stromgeneratoren bekannt zu geben. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Wasserstoff-Brennstoffzellenmodule von Loop Energy in die Purple H2-Generatoren von MYNT integriert. Der Purple H2 ist als saubere Energiealternative zu Dieselgeneratoren für Grundlastanwendungen im Bergbau, in der Industrie und im Bauwesen konzipiert. Die Vereinbarung wurde nach einer erfolgreichen Markteinführung der Purple H2-Produktlinie im ersten Quartal 2023 unterzeichnet. MYNT plant für die zweite Hälfte des Jahres 2023 drei Testläufe in Queensland und New South Wales. Da die ersten Einheiten der Generatoren bereits in Produktion sind, erwartet MYNT, dass die Kundennachfrage auf dem australischen Markt in den nächsten zwei Jahren deutlich steigen wird.

Kraftstoffeffizienz, Produktlanglebigkeit und Gesamtbetriebskosten sind entscheidend für die Rentabilität von emissionsfreien Stromaggregaten, damit sie als Ersatz für Dieselgeneratoren geeignet sind. MYNT entschied sich für Loop Energy vor allem aufgrund der fortschrittlichen eFlow-Technologie, die einen Vorteil von bis zu 16 bei der Kraftstoffeffizienz, 90 mehr Spitzenleistung und eine bis zu 10-fache Verbesserung der Gleichmäßigkeit der Stromdichte gegenüber vergleichbaren, derzeit auf dem Markt erhältlichen Produkten bietet. Diese Eigenschaften ermöglichen es den Purple H2-Generatoren von MYNT, den Kunden von MYNT die Gesamtbetriebskosten und Zuverlässigkeitsvorteile zu bieten, die bei unternehmenskritischen Anwendungen oft erforderlich sind.

"Das MYNT-Team ist seit über 20 Jahren im Bereich der netzfernen, brennstoffoptimierten und kohlenstoffarmen Stromerzeugung tätig. Um ein praktikabler Ersatz für Dieselgeneratoren zu sein, benötigen wasserstoffbetriebene Generatoren eine Lebensdauer von mehr als 20.000 Stunden. In den letzten drei Jahren haben wir nach einem Partner für Wasserstoff-Brennstoffzellen gesucht, der über die technischen Fähigkeiten, die Größe und die Vision verfügt, mit uns bei der Produktentwicklung zusammenzuarbeiten, um eine echte, emissionsfreie Alternative zu Dieselgeneratoren in Grundlastanwendungen zu liefern", sagte Gary Radford, Geschäftsführer von MYNT First Element. "Der Teamgeist und die firmeneigene Technologie von Loop Energy haben einen so bedeutenden Mehrwert für unsere Lieferkette und unsere Fähigkeit, unseren Kunden echte Bestwerte im Wasserstoffbereich zu liefern, dass wir aktiv eine Liefervereinbarung mit Loop Energy als bevorzugten Anbieter für unsere Purple H2 Wasserstoffgeneratoren angestrebt haben."

Im Zuge der Vereinbarung hat Loop Energy außerdem MYNT zum exklusiven Vertriebspartner für den australischen Markt ernannt.

"Das Wissen von MYNT auf Systemebene und seine Integrationskompetenz sind unübertroffen. Wir freuen uns sehr, ihr Wissen und ihre Erfahrung anderen australischen OEMs zur Verfügung stellen zu können, die sich auf die Einführung von wasserstoffbetriebenen Elektrofahrzeugen vorbereiten", sagte George Rubin, Chief Commercial Officer von Loop Energy. "Wir alle wissen, wie wichtig die Zeit bis zur Markteinführung ist. Gemeinsam mit unseren Partnern bei MYNT können wir unseren Kunden helfen, Wasserstofflösungen schneller und kostengünstiger zu entwickeln und einzuführen."

Über MYNT First Element

MYNT First Element hat es sich zur Aufgabe gemacht, der Partner der Wahl für erneuerbare Energien für Bau-, Bergbau-, Industrie- und Ausrüstungsvermietungsunternehmen während des schwierigen Übergangs zu einer Netto-Null-Zukunft zu sein. Als unabhängiger Experte mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Bereich der brennstoffoptimierten, netzunabhängigen Energie nutzt MYNT First Element einen lösungsorientierten Ansatz, um einen quantifizierbaren Wert sowie eine Kohlenstoffreduzierung zu präsentieren. Indem MYNT First Element produkt- und technologieunabhängig bleibt, zielt das Unternehmen darauf ab, die Endverbraucher für die Zukunft zu rüsten, indem es sicherstellt, dass alle seine erneuerbaren Produkte mit verschiedenen sauberen Energieträgern wie Sonne, Wind, Biodiesel und Wasserstoff austauschbar sind. MYNT ist stolz darauf, ein dreistelliges Wachstum und eine bedeutende nationale Kundenakquise verzeichnen zu können. Dabei vergessen wir nicht, dass es bei der Umstellung auf Nettonullenergie für unsere Kunden weniger um die Ausrüstung geht, sondern vielmehr darum, dass wir einen Mehrwert für die neue dreifache Bilanz der erneuerbaren Energien schaffen: wirtschaftliche Rentabilität, Einhaltung der ESG-Vorschriften und Marktfähigkeit. Weitere Informationen finden Sie unter www.myntgroup.com.au.

Über Loop Energy Inc.

Loop Energy ist ein führender Entwickler und Hersteller von Brennstoffzellensystemen für die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen, einschließlich leichter Nutzfahrzeuge, Transitbusse sowie mittelschwerer und schwerer Lastkraftwagen. Die Produkte von Loop Energy zeichnen sich durch die unternehmenseigene eFlow-Technologie in den Bipolarplatten des Brennstoffzellenstapels aus. eFlow wurde entwickelt, um gewerblichen Kunden eine Leistungsmaximierung und Kostenminimierung zu ermöglichen. Loop Energy arbeitet mit Erstausrüstern und wichtigen Zulieferern von Fahrzeugsubsystemen zusammen, um die Produktion von Wasserstoff-Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen zu ermöglichen. Weitere Informationen darüber, wie Loop Energy auf dem Weg in eine emissionsfreie Zukunft vorankommt, finden Sie unter www.loopenergy.com.

Zukunftsgerichtete Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Insbesondere Aussagen zu den Erwartungen des Unternehmens bezüglich zukünftiger Ergebnisse, Leistungen, Errungenschaften, Aussichten oder Möglichkeiten oder der Märkte, in denen wir tätig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bestellungen, Kostensenkungs-, Rentabilitäts- und Umsatzziele; unsere zukünftigen Wachstumsaussichten und Geschäftsaussichten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die erwartete Nachfrage nach unseren Produkten, die Zuweisung von Ressourcen und Mitteln, den erwarteten Zeitrahmen für die Rentabilität, das geplante Wachstum unseres Kundenstamms und das erwartete Wachstum unserer Geschäfte weltweit. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf einer Reihe von Annahmen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen in Bezug auf die gegenwärtige und künftige Leistung der Produkte des Unternehmens, das Wachstum der Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Strategie umzusetzen, seine Ziele zu erreichen und bestehende und künftige Kunden rechtzeitig durch den Kundenakzeptanzzyklus zu führen) und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen offengelegt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem die Realisierung der Elektrifizierung des Transportwesens und die Akzeptanz von Wasserstoff, die Abschaffung von Dieselkraftstoff und die fortlaufende Unterstützung solcher Entwicklungen durch die Regierung, das erwartete Wachstum der Nachfrage nach Brennstoffzellen für den kommerziellen Transportmarkt, unsere Fähigkeit, künftige Patente für unsere geschützte Technologie zu erhalten und die Wirksamkeit aktueller und künftiger Patente zum Schutz unserer Technologie sowie die Faktoren, die unter "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens vom 23. März 2022 beschrieben sind. Loop lehnt jede Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230501005161/de/

Contacts:

Loop Energy Vertriebsanfragen:

George Rubin Tel: +1 604.222.3400 george.rubin@loopenergy.com



Loop Energy Medienanfragen:

Ethan Hugh Tel: +1.604.222.3400 ext. 304 ethan.hugh@loopenergy.com



MYNT First Element Anfragen:

Gary Radford Tel: 0407 793 982 gary.radford@myntgroup.com.au