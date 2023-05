Gewinner des Wochenendes in der Bundesliga war der FC Schalke, die Hertha brachte Gewissheit, und Werder? - sollte noch ein wenig achtsam sein. Die Hansestädter verloren Last Minute gegen besagte Schalker. Mit 35 Punkten haben sie 7 Punkte Vorsprung auf Platz 15 (aktuell: Stuttgart), aber in ihrer Abstiegssaison 2021 waren sie zig Spieltage vor Schluss auch schon gefühlt ‚sicher' - und stiegen ab. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...