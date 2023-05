Sappi präsentiert Arrio Saffron und ein sechsteiliges Paket mit dekorativen Laminattexturen

Sappi North America, Inc., ein führender Hersteller und Lieferant von diversifiziertem Papier, Verpackungsprodukten und Zellstoff, hat angekündigt, dass das Unternehmen sieben neue und kürzlich eingeführte Texturen seiner Arrio- und Ultracast-Laminattrennpapierlinien auf der interzum 2023 in Köln vom 9. bis 12. Mai 2023 vorstellen wird.

Besucher des Sappi-Standes (Nr. E-048 in Halle 06.1) werden in eine sensorische Erfahrung mit Oberflächenlösungen eintauchen, die zeigen, wie wir eine Vielzahl von Materialien durch natürlich wirkendes Design und unseren Tastsinn wahrnehmen und erleben. Sappi stellt Arrio vor, eine dekorative Laminatoberfläche, die eine bemerkenswerte Ästhetik, erstklassige Haptik sowie Kratz- und Fingerabdruckbeständigkeit für stark beanspruchte Oberflächen bietet, einschließlich des ersten strukturierten Arrio mit dem Namen Saffron. Saffron hat eine wellenförmige Holzmaserung mit einer sauberen Optik und reichen, tiefen Tälern, gepaart mit einem weichen Touch und einer sehr schwach glänzenden Oberfläche.

Sappi will außerdem ein sechsteiliges Paket dekorativer Laminate und ein "Bio-Labor" zeigen, in dem Materialien wie biobasierte Lederalternativen vorgestellt werden, deren Ästhetik von der Verwendung von Sappi-Trennpapier profitiert. Das sechsteilige Paket enthält diese neuen oder kürzlich eingeführten Texturen:

Matte Stipple: Dieses zarte, körnige All-Over-Design ist inspiriert von Gipseffekten in dekorativen Beschichtungen bei Wänden und Decken. Der matte Effekt macht die Textur optisch weicher und verleiht der kreidigen Ästhetik mehr Wärme. Die körnige/sandige Haptik sorgt für ein angenehmes Gefühl bei der Berührung.

Lunaris: Mit seinem erhabenen Beton-Look bringt Lunaris den Geist von Oberflächenmustern zum Ausdruck, die im Laufe der Zeit erodiert sind, und zelebriert die Schönheit der natürlich entstandenen Textur. Die matte, poröse Oberfläche und der sanfte Touch, die Lunaris charakterisieren, sind von zentraler Bedeutung für hochwertige Innenräume oder Umgebungen mit beruhigender und erholsamer Wirkung.

Koa: Das wellige Muster von Koa ist wohl eine der schönsten Holzmaserungen im Sappi-Katalog. Die einzigartige Struktur, der Mikrokontrast und die haptischen Qualitäten zeichnen sich durch eine unglaubliche optische Reflektion aus, die der Oberfläche eine fast 3D-Qualität verleiht.

Kenwood CD: Kenwood CD (CD=cross direction) ist eine moderne und anspruchsvolle Version des beliebten Kenwood-Designs von Sappi und zielt auf den Markt für Türen des mittleren und oberen Segments ab. Kenwood CD verfügt über eine einzigartige Querausrichtung, die ideal für modernes Küchen- und Möbeldesign ist.

Cayenne: Cayenne ist eine natürliche, frische und trendige Holzstruktur, die von einer raffinierten, linearen italienischen Walnussoberfläche inspiriert ist. Der Verlauf der dunklen Adern und der sanfte Touch sind herausragende Merkmale des Produkts. Das elegante, rauchig-matte Finish von Cayenne sorgt für den "Wow-Effekt".

Bond: Bond rundet jede erhabene Laminatkollektion mit der Wärme und Gemütlichkeit einer textilen Oberfläche ab. Der matte Gesamteindruck wird durch den subtilen Glanz von Seidenfäden verstärkt, die sich durch den Stoff ziehen. Bond verkörpert die Schönheit des zeitlosen Designs.

In seinem Innovationszentrum in Westbrook, Maine, entwickelt Sappi zukunftsweisende Produkte und Texturen unter Einsatz modernster Technologien und lässt sich dabei von Designern aus aller Welt inspirieren. Die umfangreiche Bibliothek von Sappi umfasst eine Produktpalette von über 70 Texturen für Arbeitsplatten, Küchenzeilen und -schränke, Bodenbeläge, Wandverkleidungen und andere Laminatanwendungen. Mit dieser breiten Palette an Texturen, Beschichtungs- und Veredelungsmöglichkeiten hat sich das Unternehmen zum weltweit größten Anbieter von Gieß- und Trennpapieren etabliert.

"Textur, Haptik und Funktion sind wichtige Attribute für die Oberflächen in unserem Leben, und wir sind ständig auf der Suche nach innovativen Wegen, um neue Texturen durch Arrio-Oberflächen und unsere Gieß- und Trennpapiere zu übersetzen. Wir wissen, dass das, was wir sehen und berühren, unsere Gefühle prägt", sagte Mark Hittie, Director, Release Business Strategy, Sappi North America. "Die Texturen in unserer Ultracast-Linie sind durch die reale Welt inspiriert und bieten authentische, greifbare Erlebnisse, die gezielt entworfen wurden. Wir sind stolz darauf, erstklassige Texturen mit unübertroffener Qualität und Leistung für Marken anzubieten, bei denen das Kundenerlebnis an erster Stelle steht."

Weitere Informationen über Sappie finden Sie unter www.sappirelease.com.

Über Sappi North America, Inc.

Sappi North America, Inc. mit Hauptsitz in Boston, ist ein Marktführer bei der Verarbeitung von Holzfasern zu hochwertigen Produkten, die von Kunden weltweit nachgefragt werden. Unsere vier diversifizierten Geschäftsbereiche hochwertige gestrichene Druckpapiere (Coated Graphic Papers), Chemiezellstoff (Dissolving Pulp) sowie Verpackungs- und Spezialpapiere (Packaging and Specialty Papers) liefern erstklassige Produkte und Dienstleistungen mit gleichbleibender Qualität und Zuverlässigkeit. Unsere hochwertigen grafischen Papiere sind die wichtigste Plattform für hochwertige Zeitschriften, Kataloge, Bücher, Direktmailings und hochwertige Druckwerbung. Wir sind ein führender Hersteller von Chemiezellstoff die in einer Vielzahl von Produkten verwendet wird, darunter Textilfasern und Haushaltswaren. Wir liefern nachhaltige Verpackungs- und Spezialpapiere für Luxusverpackungen und Faltschachtelanwendungen mit unseren einlagigen Verpackungsmarken sowie für die Lebensmittel- und Etikettenindustrie mit unserem Spezialpapier. Außerdem sind wir auch einer der weltweit führenden Anbieter von Guss- und Trennpapieren für die Automobil-, Mode- und technische Folienindustrie.

Sappi North America ist eine Tochtergesellschaft von Sappi Limited (JSE), einem weltweit tätigen Unternehmen mit Hauptsitz in Johannesburg, Südafrika, mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden und Produktionsstätten in sieben Ländern auf drei Kontinenten und Kunden in über 150 Ländern. www.sappi.com

