Blue Cloud Management LLC ("Blue Cloud Ventures" oder "BCV"), eine führende Risikokapitalgesellschaft mit Zentrale in New York City, ist stolz, die Eröffnung ihres europäischen Büros in Berlin bekannt zu geben. Blue Cloud Ventures ist ein Venture Capital Unternehmen in der Wachstumsphase, das sich auf B2B SaaS Unternehmen weltweit konzentriert. BCV hat bis heute in 43 Unternehmen investiert, einschließlich Investitionen in europäische Unternehmen wie Cognism, Templafy und zuletzt LMS365.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230426005090/de/

Blue Cloud Ventures Team (Photo: Business Wire)

Da die europäische Tech-Szene in den letzten Jahren ein schnelles Wachstum erlebt hat, möchte die BCV Teil dieses aufstrebenden Ökosystems sein und mit Gründern und Investoren in der Region zusammenarbeiten.

Das Büro wird von Victor Yaw geleitet werden, der an den Investitionen von BCV wie Paradox, Trulioo und Go1 sowie Cognism, Templafy und LMS365 in Europa beteiligt war.

"Wir freuen uns sehr, dass Victor unsere Bemühungen zur Ausweitung unserer globalen Präsenz leiten wird. Seit der Auflegung unseres vierten Fonds haben wir unsere Präsenz in verschiedenen Regionen vertieft und sehen, dass in Europa eine große Anzahl hochwertiger B2B-SaaS-Unternehmen entsteht", sagte Rami Rahal, Mitbegründer und Managing Partner von BCV.

Durch die Nutzung ihrer tiefen US-Wurzeln, ihres LP-Netzwerks von mehr als 100 Technologen und Unternehmern weltweit und ihrer Verbindungen zu Eigenkapital- und Fremdkapitalfonds und Anbietern will die BCV europäischen B2B-SaaS-Unternehmen einen einzigartigen Mehrwert bieten. Über ihre europäische Präsenz wird die BCV auch eng mit ihren bestehenden Portfoliounternehmen in der Region zusammenarbeiten und sie auf ihrem Wachstumskurs unterstützen.

"Seit unserer Gründung haben wir uns darauf konzentriert, die besten Partner für unsere Unternehmer und ihre Teams zu sein", sagte Mir Arif, Mitbegründer und Managing Partner von BCV. "Wir sind stolz darauf, dass wir bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln und einen Mehrwert zu schaffen, sei es, indem wir Gründern als Berater zur Seite stehen oder indem wir sie bei der Strategie, bei Fusionen und Übernahmen, bei der Personalbeschaffung oder bei der Kundenansprache unterstützen."

Berlin war eine natürliche Wahl für die Expansion von BCV in Europa, angesichts seines Status als Technologiezentrum für die Region, seiner Lage im Herzen Europas und seiner Verbindung mit anderen europäischen Großstädten. Die Stadt verfügt über ein unterstützendes Ökosystem für Startups in der Frühphase und entwickelt sich schnell zu einem wichtigen Drehkreuz für Unternehmen, die sich an milliardenschweren Erträgen orientieren.

"Wir befinden uns an einem wichtigen Wendepunkt für B2B SaaS in Europa", sagt Victor Yaw. "Wir haben die Entstehung einer neuen Generation von Unternehmen gesehen, die über das nötige Know-how verfügen, um zu wirklich kategorieprägenden Plattformen zu expandieren. Wir sind begeistert von unseren bestehenden Investitionen in der Region und glauben, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist."

Über Blue Cloud Ventures

Blue Cloud Ventures (BCV) ist ein wachstumsorientierter Software-Risikokapitalfonds mit Sitz in New York City. Der Fonds zielt auf Investitionen in führende Unternehmen in den Bereichen Anwendungen, Infrastruktur und Open-Source-Software ab. Einige der früheren und vorhandenen Portfolio-Unternehmen von BCV umfassen Arctic Wolf Networks, Clari, Cloudbees, Druva, Go1, Iterable, NGINX, Templafy, Pax8 und Wrike. Für weitere Informationen über die BCV und unsere Portfolio-Unternehmen, besuchen Sie bitte www.bluecloudventures.com.

Haftungsausschluss Die in diesem Artikel präsentierten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sollten unter keinen Umständen als Verkaufsangebot oder Aufforderung zum Kauf einer Beteiligung an einem von Blue Cloud Management LLC ("Blue Cloud Ventures") gemanagten Investmentfonds genutzt oder berücksichtigt werden. Blue Cloud Ventures bietet keine Anlageberatung an und ist nicht in Deutschland registriert. Die zur Verfügung gestellten Informationen spiegeln die Ansichten von Blue Cloud Ventures zu einem bestimmten Zeitpunkt wider, wobei sich diese Ansichten jederzeit ändern können und Blue Cloud Ventures nicht verpflichtet ist, eine Veränderung bekannt zu geben. Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen stellen keine Garantie oder Zusicherung für den zukünftigen Erfolg eines bestimmten Unternehmens dar. Bei den in diesem Artikel erwähnten Unternehmen handelt es sich um eine repräsentative Auswahl von Portfolio-Unternehmen, in die Blue Cloud Ventures investiert hat und die nach Ansicht des Autors die in den Kommentaren genannten Zielsetzungen erfüllen, die jedoch nicht alle von Blue Cloud Ventures getätigten Investitionen widerspiegeln. Blue Cloud Ventures wirbt nicht für seine Dienste und stellt sie auch nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung. Keiner der Fonds kann derzeit von neuen Investoren erworben werden. Obwohl Blue Cloud Ventures angemessene Anstrengungen unternommen hat, um Informationen aus zuverlässigen Quellen zu erlangen, können wir keine Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der hier vorhandenen Informationen Dritter geben, welche sich verändern können. Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230426005090/de/

Contacts:

Victor Yaw: victor@bluecloudventures.com

Julie Hoagland Sorensen: julie@bluecloudventures.com