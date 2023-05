ProAmpac, ein führendes Unternehmen für flexible Verpackungen und Materialwissenschaft, wird seine Produkte auf der Interpack präsentieren, einer weltweiten Messe für die Verpackungsindustrie, in Halle 10, Stand D21. Die Veranstaltung ist für den 4. bis 10. Mai in Düsseldorf, Deutschland, geplant.

ProActive Recyclable R-2050 is a high-performance mono PE recyclable film that features superior heat resistance, excellent directional tear for easy opening and various barrier properties available to suit even the most sensitive products. (Photo: Business Wire)