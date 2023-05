REUTLINGEN (dpa-AFX) - "Reutlinger General-Anzeiger" zu Diskussion um N-Wort:

"Anzuecken, unbequem zu sein, ist in einer Demokratie nichts Verwerfliches. Solche Menschen braucht es. Doch Boris Palmer hat sich selbst ins Abseits manövriert. Er war zu einer Veranstaltung an der Universität in Frankfurt eingeladen. Es ging um Migrationspolitik und die Belastung der Kommunen durch die vielen Flüchtlinge. Ein wichtiges Thema, zu dem der Oberbürgermeister von Tübingen sicher viele interessante Fakten hätte beisteuern können. Doch Palmer ließ sich von Demonstranten provozieren. Er benutzte im Streit das N-Wort und ließ sich auch noch dazu hinreißen, die Kritik an ihm mit der Verfolgung von Juden zu vergleichen. Damit tappte er in die Falle. Das ist eine Verharmlosung des Holocaust. Seither dreht sich die Diskussion nur noch um Boris Palmer. Ob er noch tragbar sei, ob man mit so einem noch reden darf und ob er ein Nazi sei? Seine Argumente rücken in den Hintergrund. Palmer wird sich entschuldigen müssen und sollte aus seinen Fehlern lernen."/yyzz/DP/he