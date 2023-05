Taoyuan, Taiwan (ots/PRNewswire) -GUS Technology hielt am 26. April eine große Eröffnungszeremonie für die Gigafabrik (Gigafactory) im Jhongli-Industriepark ab. Inländische und ausländische Gäste, darunter Vizepräsident Chi-Chang Tsai der Legislative Yuan, Ming-jiuh Wang, der stellvertretende Bürgermeister von Taoyuan, Chih-Ching Yang, der stellvertretende Generaldirektor vom Industrial Development Bureau, MOEA, nahmen persönlich teil, um die Fertigstellung der ersten Batterie- Gigafactory von Taiwan zu erleben, einer Einrichtung, die den Erfolg von GUS Technology symbolisiert, der Lithium-Batterieindustrie von Taiwan zum Erreichen eines neuen Meilensteins zu verhelfen. GUS Technology, das sich auf Lithium-Titanat- (LTO) und NCM-Materialsysteme konzentriert, ist optimistisch in Bezug auf das in Taiwan vorhandene Talent und die industrielle Entwicklung von Batteriemodulen für Elektrofahrzeuge und zur Energiespeicherung seit Ende des Jahres 2019. Die Gesamtinvestitionen in den Gesamtbau der Gigafabrik vonJhongli beliefen sich auf 4 Milliarden Taiwanische Dollar. Es wird erwartet, dass die Gigafactory nach ihrer Inbetriebnahme mehr als 250 Arbeitsplätze für die örtliche Bevölkerung schaffen und herausragende Mitarbeiter anziehen wird, die sich leidenschaftlich für die Batterieindustrie einsetzen werden, um gemeinsam die Entwicklung der Branche zu fördern und den lokalen Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, auf der internationalen Bühne zu glänzen.Dr. med. C.C. Chang, Vorsitzender von GUS Technology, sagte: "GUS ist stolz auf Made in Taiwan (MIT). Das Design, der Herstellungsprozess und die Standortplanung der ersten Gigafactory in Taiwan wurden mit zwei grundlegenden Elementen durchgeführt: örtliche Mitarbeiter und internationale Standards. Wir haben festgestellt, dass die Länder weltweit in der Energiebranche schnell in Wettbewerb treten. Durch die Integration der industriellen Ressourcen und der inländischen Mitarbeiter Taiwans und mit innovativen Ressourcen und Kerntechnologien hat GUS Technology Taiwan in die Lage versetzt, sich mit seinen hochwertigen und maßgeschneiderten FuE-Fähigkeiten eine Schlüsselposition auf dem internationalen Energiemarkt zu sichern. Die Welt wird in Kürze die Innovations- und Fertigungsstärke von Taiwan im Bereich Forschung und Entwicklung sehen."Neben der Fertigstellung und der großartigen Eröffnung des Gigafactory von GUS Technology gab das Unternehmen bei der Zeremonie auch die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding (MOU) mit mehreren internationalen Partnern bekannt, darunter eine Absichtserklärung mit Echion Technologies aus dem Vereinigten Königreich und weitere MOUs mit Beyonder aus Norwegen undMidwest Energy Pvt aus Indien. GUS Technology wird in Zukunft mit diesen internationalen Partnern in verschiedenen Aspekten wie Batteriezellen-Anodenmaterialien, Energiespeicherausrüstungen und Rohstoffe zusammenarbeiten. Angesichts einer neuen Welle, die von Faktoren wie dem dritten Energiewandel und dem globalen Klimawandel angetrieben wird, sagt GUS Technology, dass es mit Partnern zusammenarbeiten wird, um Batteriemodul-Applikationen weiterzuentwickeln und zu integrieren und gemeinsam mit seinen Partnern die fortschrittlichste Lösung für verschiedene grüne Energieanwendungen zu bieten.GUS Technology verfügt über eine hohe Forschungs- und Entwicklungskompetenz bei vorgelagerten Materialien, Zelldesign, Herstellung und Modulen bis zum Anwendungsende und hat sukzessive differenzierte Produkte und verschiedene Anwendungen entwickelt. Nach kontinuierlicher Entwicklung, Forschung und Verbesserung hat GUS Technology hochwertige Materialien in die Batterieherstellung eingeführt, den Gesamtproduktertrag optimiert und Lithiumbatterien mit unabhängiger Technologie entwickelt, die sich durch Eigenschaften wie hohe Sicherheit, hohe Entladungsrate, hohe Speicherkraft, einen großen Betriebstemperaturbereich und lange Zykluslebensdauer auszeichnen. In Kombination mit den Vorteilen eines hohen Anpassungsniveaus entspricht GUS Technology auch dem globalen Entwicklungstrend. Die heute fertiggestellte und eingeweihte Batterie-Gigafactory, die erste ihrer Art in Taiwan, wird die treibende Kraft für die Produktionsfähigkeiten von GUS Technology sein, um eine groß angelegte Produktion von Lithium-Batterien einzuleiten. Die Gigafactory plant, im dritten Quartal des Jahres 2023 mit der Produktion zu beginnen, und die Produktionskapazität im zweiten Quartal von 2024 von 250 MWh auf mehr als 1 GWh zu erhöhen.GUS Technology zielt darauf ab, Taiwan zu einem weltweiten Zentrum für FuE und die Produktion von wichtigen Materialien von neuen Energiebatterien und wichtigen Komponenten von High-End-Ausrüstungen zu machen; das Unternehmen ist außerdem bestrebt, in Zukunft ein wichtiger Förderer der Kreislaufwirtschaft in der Lithium-Batterie-Industrie Taiwans zu werden und einen längeren und nachhaltigeren Zyklus zu gewährleisten. Im Jahr 2022 arbeitete GUS Technology mit InoBat Auto zusammen, einem führenden Forschungs- und Entwicklungsunternehmen für Elektrobatterien In Europa. Hidekazu Kuromatsu, Teamleiter des Lithium Battery Team des japanischen Kaneka Corporation's Institute of Electronics, der auch schon seit langem mit GUS Technology zusammenarbeitet, gratulierte zur großen Eröffnung der Gigafactory: "Hervorragende Batterieherstellungstechnologie, Batteriepackungsdesign und Montagetechnologie bilden die Grundlage unserer Zusammenarbeit mit GUS Technology. Wir glauben, dass die neu eröffnete Gigafactory zu einer wichtigen treibenden Kraft für die Beschleunigung der Kooperationsprojekte zwischen Kaneka Corporation und GUS Technology werden wird."Darüber hinaus hat sich GUS Technology im Jahr 2023 mit der Toshiba Corporation, einem japanischen multinationalen Unternehmen, zusammengeschlossen. Okada Yoshihiro, der Geschäftsführer der Geschäftsabteilung Batterien von Toshiba, sagte in seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie: "Toshiba betrachtet Taiwan, das mit Japan freundschaftliche Beziehungen pflegt, seit langem als den wichtigsten Kundenbereich und engagiert sich auch dafür, seine Batterietechnologie und seine Produkte zu nutzen, um verschiedene Probleme in Taiwan zu lösen. Toshiba ist fest davon überzeugt, dass die von GUS Technology produzierten Batterien dazu beitragen können, die Umweltprobleme nicht nur für Taiwan, sondern auch für die ganze Welt zu lösen."Als erste Batterie-Gigafactory in Taiwan verfügt die neue Anlage von GUS Technology über zwei Gebäude, eine Hauptproduktionsbasis zur Herstellung von Lithium-Batteriezellen und ein FuE-Zentrum, das hauptsächlich für die technologische Entwicklung von Batterien der neuen Generation verantwortlich ist. Darüber hinaus führt die Gigafactory Maßnahmen zur Energieeinsparung und Kohlenstoffreduzierung durch und führt ein Programm für grüne und kohlenstoffarme Emissionen durch, wodurch die verbesserte Ausrüstung der Gigafactory in der Lage ist, jährlich mehr als 70.000.000 kWh Strom einzusparen. Die Gigafactory verfügt auch über einen Mechanismus zur Wiederaufbereitung von Abwasser, um Wasserressourcen zu sparen. Schließlich werden auf dem Gelände der Gigafactory strenge Kontrollen des CO2-Fußabdrucks durchgeführt, um internationale Standards zu erfüllen und so zur ökologischen Nachhaltigkeit beizutragen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2065573/01.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/gus-technology-startet-die-erste-batterie-gigafabrik-taiwans-und-schlieWt-sich-mit-internationalen-partnern-zusammen-um-ein-lithium-batterieokosystem-zu-schaffen-301810617.htmlPressekontakt:Influence PR,Christine Kao,02-66050988*30,Christine.kao@infpr.com.tw; Influence PR,Carter Ho,02-66050988*36,Carter.ho@infpr.com.tw; Influence PR,Carmen Wooi,02-66050988*56,Carmen.wooi@infpr.com.twOriginal-Content von: GUS Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169695/5498469