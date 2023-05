DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

SAP - Gut die Hälfte der deutschsprachigen SAP-Kunden will in diesem Jahr mehr investieren, immerhin fast ein Drittel das Investitionsbudget konstant halten. Das ist die gute Nachricht für den Softwaregiganten. Was die jährliche Umfrage der einflussreichen Nutzervereinigung DSAG unter ihren 3.800 Unternehmen sonst noch zutage gefördert hat, kann den SAP-Vorstand allerdings nicht zufriedenstellen. Obwohl der Konzern seit Monaten mit einem eigens aufgelegten Wechselangebot seine Kunden zur Migration der SAP-Landschaften in die Cloud bewegen will, bleiben die Nutzer skeptisch. Keine 10 Prozent haben bislang das neue Programmpaket S4 Hana als Cloudlösung installiert. (FAZ)

