DJ MÄRKTE ASIEN/Moderate Aufschläge - Sydney von Zinsentscheid gebremst

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Dienstag überwiegend mit leichten Aufschlägen. Die Anleger hielten sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zurück, heißt es. Ein ähnliches Bild hatte am Vortag bereits die wall Street gezeigt. In China sind die Börsen wegen der Feiertage zum Tag der Arbeit geschlossen. Hier wird erst am Donnerstag wieder gehandelt.

An der Börse in Japan legt der Nikkei-Index nach den Vortagesaufschlägen um weitere 0,3 Prozent zu auf 29.198 Punkte. Der Yen kommt weiter leicht zurück, nachdem er zuletzt - insbesondere am Freitag - deutlich nachgegeben hatte, weil die japanische Notenbank ihre ultralockere Geldpolitik beibehält. In Tokio ist es der letzte Handelstag vor einer dreitägigen Feiertagspause. Die Anleger dort können daher erste in der kommenden Woche auf den Zinsentscheid der US-Notenbank reagieren.

In Hongkong legt der Hang-Seng-Index nach einem feiertagsbedingt langen Wochenende 0,1 Prozent zu. Nach Ansicht der Analysten von CICC sind die mittelfristigen Aussichten für den Markt weiterhin vielversprechend, weil sich aufgrund des makroökonomischen Erholungstrends in China Chancen ergeben dürften. Sie warnen jedoch davor, dass es dem HSI in nächster Zeit an klaren Katalysatoren fehlen könnte, weil die Anleger auf Signale warten, wie schnell und nachhaltig die makroökonomische Erholung sein wird.

Der Kospi in Südkorea rückt um 0,6 Prozent vor. Auch in Seoul war am Montag die Börse wegen eines Feiertags zum ersten Mai geschlossen. Neue Preisdaten aus Südkorea sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und bewegen nicht. Die Aktie von SK IE Technologie, einem Hersteller von Batterieseperatoren, gewinnt 1,7 Prozent. Bei den Autowerten legen Kia und Hyundai Motor um 1,8 bzw. 1,3 Prozent zu.

Die Börse in Australien hat den Handel mit einem kleinen Minus von 0,1 Prozent bereits beendet. Hier hielten sich die Anleger im Vorfeld der Zinsentscheidung der Notenbank zurück. Unmittelbar nach Handelsende erhöhte die Notenbank dann durchaus für einige Teilnehmer überraschend den Cash Rate-Zielsatz um 25 Basispunkte auf 3,85 Prozent. Der Austral-Dollar machte darauf einen Satz im 1 Prozent nach oben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.330,10 -0,1% +4,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.198,14 +0,3% +10,6% 08:00 Kospi (Seoul) 2.515,49 +0,6% +12,5% 08:00 Schanghai-Comp. FEIERTAG Hang-Seng (Hongk.) 19.912,20 +0,1% +0,9% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.282,67 +0,4% +0,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.421,14 +0,4% -5,3% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:35 Uhr % YTD EUR/USD 1,0986 +0,1% 1,0977 1,1006 +2,6% EUR/JPY 151,22 +0,2% 150,88 149,36 +7,7% EUR/GBP 0,8790 +0,1% 0,8783 0,8816 -0,7% GBP/USD 1,2498 +0,0% 1,2495 1,2482 +3,3% USD/JPY 137,65 +0,1% 137,48 135,72 +5,0% USD/CNH 6,9550 -0,0% 6,9570 6,9341 +0,4% USD/HKD 7,8499 +0,0% 7,8498 7,8499 +0,5% AUD/USD 0,6695 +1,0% 0,6629 0,6597 -1,7% NZD/USD 0,6183 +0,2% 0,6168 0,6138 -2,6% Bitcoin BTC/USD 27.945,40 -0,2% 27.988,33 29.479,10 +68,4% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,80 75,66 +0,2% +0,14 -5,5% Brent/ICE 79,42 79,31 +0,1% +0,11 -5,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.982,28 1.982,54 -0,0% -0,26 +8,7% Silber (Spot) 24,87 25,03 -0,6% -0,16 +3,8% Platin (Spot) 1.051,95 1.054,50 -0,2% -2,55 -1,5% Kupfer-Future 3,93 3,92 +0,4% +0,01 +3,1% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

May 02, 2023 01:00 ET (05:00 GMT)

