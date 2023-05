EQS-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): ESG

Spitzenplatz erreicht - DIC Asset AG gehört nun im ESG-Rating zu den 10 besten internationalen Immobilienunternehmen



02.05.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Presseinformation Spitzenplatz erreicht - DIC Asset AG gehört nun im ESG-Rating zu den 10 besten internationalen Immobilienunternehmen Weitere deutliche Verbesserung des ESG-Ratings von Sustainalytics gegenüber dem Vorjahr

Ausbau der Spitzenposition unter den nachhaltigsten Immobilienunternehmen weltweit

Nachhaltigkeitsbericht wird am 17. Mai 2023 veröffentlicht Frankfurt am Main, 2. Mai 2023. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, hat im April 2023 das ESG-Rating des international renommierten Anbieters Sustainalytics erneut mit einem Top-Branchenergebnis abgeschlossen und sich im Vergleich zum Vorjahresberichtszeitraum um 2,3 Punkte verbessert. Mit einer Gesamtnote von 6,9 (ESG Risk Rating) baut die DIC ihre Spitzenposition weiter aus und sichert sich jeweils einen Platz unter den Top-10-Unternehmen der internationalen Immobilienbranche (Rang 10 von 1071) und der Diversified-Real-Estate-Unternehmen (Rang 2 von 162). "Unsere Nachhaltigkeitsthemen ziehen sich wie ein roter Faden durch die gesamte Organisation und umfassen alle Ebenen und Bereiche unserer Immobilienplattform. Unsere Mitarbeitenden bilden die Klammer und setzen die Themen mit Begeisterung und Engagement um. Sie sind es, die es ermöglichen, die Ansprüche unserer Stakeholder an Ökonomie und Ökologie in Einklang zu bringen und Nachhaltigkeit zu einem selbstverständlichen Teil unseres Geschäftserfolgs werden zu lassen. Mit ihnen ist es uns gelungen, unsere führende Position weiter auszubauen und dauerhaft zuverlässig Spitzenergebnisse zu liefern", sagt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC, stolz. Im Vorjahr hatte die DIC erstmals am ESG-Ratingprozess von Sustainalytics teilgenommen und diesen auf Anhieb mit einem für die internationale Immobilienbranche sehr guten Ergebnis von 9,2 abgeschlossen. Dafür erhielt die DIC im Januar 2023 von Sustainalytics die Auszeichnungen "ESG Industry Top rated" und "Region Top rated". Sustainalytics misst die wichtigsten branchenspezifischen ESG-Risiken und den Umgang der Unternehmen mit diesen Risiken. Der nächste Nachhaltigkeitsbericht der DIC erscheint am 17. Mai 2023. Er enthält ein Update der umfassenden ESG-Roadmap der DIC und berichtet über die Fortschritte bei der Erreichung der Klimaziele. Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 360 Objekte mit einem Marktwert von 14,7 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. Mehr Informationen unter www.dic-asset.de . IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20 • MainTor Primus 60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de



02.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com