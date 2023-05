FRANKFURT (dpa-AFX)



DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Der Dax dürfte seine Stärke nach dem verlängerten Wochenende zunächst fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start fast 0,2 Prozent höher auf 15 950 Punkte. Am Feiertag anlässlich des Tages der Arbeit am Montag hatte die Indikation sogar bereits an der Marke von 16 000 Punkten gekratzt. Im April hatte der Dax letztlich rund 1,9 Prozent gewonnen. "Unter der Oberfläche" habe zuletzt jedoch eine Rotation in die Defensive begonnen, schrieb Marktstratege Mislav Matejka von JPMorgan in einem Kommentar zum Mai-Auftakt. Die Anleger hätten sich von zyklischen Branchen weg orientiert, und eher bei Versorgern und Healthcare-Werten zugegriffen. Matejka geht davon aus, dass sich dieser Trend mit Blick auf den auslaufenden Zinserhöhungszyklus in den USA fortsetzen wird. Der europäische Aktienmarkt werde es so aber schwer haben, US-Aktien wie zuletzt abzuhängen.

USA: - MINIMALE VERLUSTE - Die US-Börsen haben sich am Montag im relativ impulsarmen Handel kaum vom Fleck bewegt. In Asien und Europa blieben die meisten Aktienmärkte feiertagsbedingt geschlossen und an der Wall Street herrschte nicht zuletzt auch deshalb Zurückhaltung, da am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed ansteht. Schwache Konjunkturdaten aus China und überwiegend positive aus den USA sorgten auch nicht für eine klare Richtung. Dagegen fand die Übernahme der First Republic Bank durch die Großbank JPMorgan ein positives Echo am Markt. Der Dow Jones Industrial , der zum Start in den Mai zunächst mit moderaten Gewinnen an seinen guten Lauf im April anknüpfte und dabei den höchsten Stand seit zweieinhalb Monaten erreichte, gab letztlich 0,14 Prozent auf 34 051,70 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 trat mit minus 0,04 Prozent auf 4167,87 Zähler auf der Stelle. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,11 Prozent auf 13 231,47 Punkte abwärts.

ASIEN: - GEMISCHT - Vor den wichtigen Notenbank-Entscheiden in dieser Woche sind die Anleger an den Asien-Börsen am Dienstag vorsichtig geblieben. In Japan legte der Leitindex Nikkei 225 im späten Handel moderat um 0,2 Prozent zu, während es für den Hang-Seng-Index in Hongkong knapp um 0,1 Prozent nach oben ging. In China wird erst am Donnerstag wieder gehandelt. Der S&P ASX 200 in Australien reagierte mit einem Abschlag von etwa einem Prozent auf eine Zinserhöhung durch die Notenbank des Landes.



