DJ Stabilus bekräftigt nach starkem Erstquartal die Prognose

FRANKFURT (Dow Jones)---Beim Gasfederhersteller Stabilus hat sich die Geschäftsdynamik im zweiten Geschäftsquartal 2022/23 im Vergleich zum Vorquartal etwas abgeschwächt, der Umsatz kletterte aber immer noch prozentual zweistellig. Stützend wirkte besonders das Geschäft in den USA. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte die im MDAX notierte Gesellschaft.

Der Konzernumsatz stieg in den drei Monaten per Ende März laut Mitteilung um 10,5 Prozent auf 310,6 Millionen Euro. In der Region Americas kletterte der Umsatz um ein Fünftel auf 114,0 Millionen Euro - die Region war damit die stärkste im Quartal. Das bereinigte EBIT verbesserte die Stabilus SA um 3,8 Prozent auf 40,8 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge sank auf 13,1 (Vorjahr: 14,0) Prozent. Der Nettogewinn stieg auf 45,5 Millionen von 39,5 Millionen Euro. Je Aktie verdiente das Unternehmen 1,71 Euro je Aktie nach 1,05 Euro je Anteil im Vorjahreszeitraum.

Stabilus bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 per Ende September und erwartet unverändert einen Umsatz von 1,1 Milliarden bis 1,2 Milliarden Euro bei einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 13 und 14 Prozent.

May 02, 2023 01:21 ET (05:21 GMT)

