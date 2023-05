Infineon beginnt am heutigen Dienstag offiziell den Ausbau seines Werkes in Dresden. An der Zeremonie zum Spatenstich nimmt neben EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Bundeskanzler Olaf Scholz teil. Die Aktie des Chipriesen stand in der verganenen Woche deutlicher unter Druck. Mit den Q2-Zahlen sollte dieser aber wieder weichen.AKTIONÄR-Leser wissen: Infineon in Dresden fünf Milliarden Euro in die Erweiterung der Halbleiterproduktion stecken und etwa 1000 neue Jobs schaffen. Die Investition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...