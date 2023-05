Der DAX dürfte seine Stärke nach dem verlängerten Wochenende zunächst fortsetzen und etwas fester in die durch den Tag der Arbeit am Montag verkürzte Woche starten. Ein Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten ist möglich. Im Fokus stehen dabei aber schon jetzt die am Mittwoch in den USA und am Donnerstag in der Eurozone anstehenden Leitzinsentscheidungen der jeweiligen Notenbanken.Bereits in den vergangenen Tagen war zu spüren gewesen, dass die Anleger vor diesen wichtigen ...

