Das in Almaty ansässige Technologieunternehmen DAR kündigt die Einführung seines neuesten Produkts an, DAR U eine Universität der vierten Generation, eine Akademie, die Studenten und Fachleuten hilft, sich an den aktuellen Wirtschaftssektor und Arbeitsmarkt anzupassen, indem sie praktische Fähigkeiten vermittelt, die ihnen helfen sollen, einen geeigneten Arbeitsplatz zu finden. Eine Universität 4.0 ist eine neue Form von Bildungseinrichtung, in der digitale Technologien in jeden Aspekt ihrer Aktivitäten eingebettet sind, von der Ausbildung über die Forschung bis hin zur internen Prozessautomatisierung.

Zum Start sagte Alidar Utemuratov, Gründer und CEO von DAR: "Wir bauen ein modernes Kasachstan auf, das sich auf die Möglichkeiten der digitalen und kreativen Wirtschaft konzentriert. Unser Ziel ist es, unseren Kunden, den kleinen und mittleren Unternehmen, Werkzeuge für ein schnelleres und flexibleres Wachstum an die Hand zu geben und den Bildungssektor zu entwickeln, der letztlich zur Entwicklung der Wirtschaft beiträgt."

Er fügte weiter hinzu: "Das stärkste Merkmal unserer Universität ist der Automatisierungsgrad, der von einer eigens entwickelten Software 5Qbe gesteuert wird. Sie ist das Rückgrat von DAR U. 5Qbe wurde von unseren Mitarbeitern und Absolventen entwickelt und ist ein Lernmanagementsystem, das als Plattform für den Austausch von Bildungsinhalten dient."

Parallel dazu hat das Team 5Qit entwickelt, eine Plattform zur Geschäftsautomatisierung, die das Aufgaben-, Prozess- und Projektmanagement automatisiert.

Laut dem Gründer ist das andere Unterscheidungsmerkmal von DAR U die hybride Form des Lernens (eine Kombination aus offline und online), die den Menschen die Flexibilität gibt, ihr Studium an die Besonderheiten ihrer individuellen Lebensumstände anzupassen.

Derzeit bietet die Universität eine Ausbildung in 7 Berufen an: Java, Web, UI/UX, Geschäftsanalyse, Projekt- und Produktmanagement und Digitales Marketing.

Das Unternehmen DAR legte den Grundstein für DAR U im Jahr 2016. Es begann mit der Organisation von Praktika in stark nachgefragten IT-Fachbereichen, die bei den Studenten der kasachischen Universitäten beliebt und bei den Arbeitgebern begehrt waren. Seit der Gründung haben mehr als 500 Studenten Praktika bei DAR absolviert, und im Jahr 2022 haben mehr als 1.300 Personen Expresskurse besucht, wobei 49 Studenten das erste Ausbildungsprogramm bei DAR U erfolgreich abgeschlossen haben. Darüber hinaus sind 24 Athleten, die jetzt in der NAIZA-Promotion (Kasachstans Weltklasse-MMA-Liga) arbeiten, und professionelle DAR-Team-Kämpfer Empfänger von Sportstipendien bei DAR U geworden. Die NAIZA-Promotion (Kasachstans Weltklasse-MMA-Liga) und die Profikämpfer des DAR-Teams sind Empfänger von Sportstipendien an der DAR U geworden.

"Neben der Einführung von DAR U bringen wir auch 5Qit und 5Qbe auf den Markt. Dies ist ein logischer nächster Schritt, da wir davon überzeugt sind, dass das eingebettete Know-how unserer Plattformen dazu beitragen wird, dass Unternehmen wichtige Prozesse effizienter abwickeln können, während sie sich auf das Wachstum und die Skalierung ihrer Geschäfte konzentrieren können", setzt Alidar Utemuratow fort.

Die Ökosystemprojekte 5Qit und 5Qbe haben den indonesischen Markt betreten. Alidar Utemuratov kommentierte die Expansion des Unternehmens nach Indonesien mit den Worten: "Unser neues Angebot an digitalen Produkten für Unternehmen und Verbraucher in Indonesien ist ein natürlicher Schritt für uns und eine Fortsetzung unserer bisherigen Arbeit in dieser Region. Wir glauben, dass dies eine aufregende Gelegenheit ist, einen Mehrwert für diesen schnell wachsenden Verbrauchermarkt mit einer Bevölkerung von mehr als 270 Millionen und über 60 Millionen Unternehmen zu schaffen. Unser Ziel ist es nun, weiter zu expandieren und in die DACH-Region (Deutschland, Österreich und die Schweiz) sowie in die MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika) einzutreten."

5Qbe

5Qbe ist eine kasachische digitale Plattform für die Selbstentwicklung und Monetarisierung von Originalinhalten. Die Plattform ermöglicht es den Nutzern, ihren eigenen Multimedia-Kanal zu erstellen und ihre Kreativität zu monetarisieren, indem sie Zahlungen direkt auf ihr Bankkonto erhalten.

5Qit

5Qit ist die erste kasachische digitale Plattform für die Verwaltung von Unternehmen. Die "All-in-One"-Plattform ersetzt mehrere technologische Lösungen zu einem erschwinglichen Preis und ermöglicht die Fernverwaltung von Unternehmen über eine mobile Anwendung von jedem Ort der Welt aus.

Naiza

NAIZA ist ein führendes kasachisches Sportförderungsunternehmen in Zentralasien mit eigener Medienproduktion.

DAR-Team

Das DAR-Team ist ein professionelles Kampfteam, das als Plattform für das berufliche Wachstum und die Vorbereitung von Kämpfern auf die Weltarena dient. Heute gehören dem DAR-Team 30 Kämpfer an, darunter so bekannte UFC-Kämpfer wie Shavkat Rakhmonov und Asu Almabaev.

