FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG und MITTWOCH: In China bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Tag der Arbeit geschlossen.

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags der Verfassung geschlossen.

TAGESTHEMA

Der ISM-Index der Einkaufsmanager im verarbeitenden US-Gewerbe ist im April auf 47,1 Punkte gestiegen, verharrte damit aber deutlich unter der Wachstumsschwelle von 50. Ökonomen hatten einen Anstieg auf 46,7 vorhergesagt, nach 46,3 im Vormonat. Ebenfalls nach oben ging es mit dem von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die US-Industrie. Er stieg im April auf 50,2 (Erstlesung: 50,4) von 49,2 Punkten. Volkswirte hatten 50,4 erwartet.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:45 NL/Shop Apotheke Europe NV, Ergebnis 1Q

07:00 LU/Stabilus SA, Ergebnis 2Q

07:00 AT/AMS-Osram AG, Ergebnis 1Q

07:00 NL/DSM NV, Trading Update 1Q

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q

08:15 DE/Traton SE, ausführliches Ergebnis 1Q

10:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, HV

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

13:00 DE/Infineon Technologies AG, Spatenstich für Smart Power Fab in

Dresden u.a. mit Bundeskanzler Scholz, EU-Kommissionspräsidentin

von der Leyen

13:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

22:20 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

DE/Cancom SE, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Atoss Software 2,83 EUR Bayer 2,40 EUR Hella GmbH + Co. 2,88 EUR Merck 2,20 EUR Nürnberger Beteilig. 3,50 EUR Kering 9,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Einzelhandelsumsatz März, saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm 09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 44,0 1. Veröff.: 44,0 zuvor: 44,7 - IT 09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe April PROGNOSE: 49,0 zuvor: 51,1 11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) April PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+7,2% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+7,7% gg Vj - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 45,5 1. Veröff.: 45,5 zuvor: 47,3 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 45,5 1. Veröff.: 45,5 zuvor: 47,3 10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe März PROGNOSE: +2,4% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vj 11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) April Eurozone PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+7,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+6,9% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+5,7% gg Vj zuvor: +1,3% gg Vm/+5,7% gg Vj - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April PROGNOSE: 46,6 1. Veröff.: 46,6 zuvor: 47,9 - US 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.061,00 -0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.186,50 +0,0% E-Mini-Future Nsdq-100 13.310,75 +0,0% Nikkei-225 29.173,49 +0,2% Schanghai-Composite Feiertag Hang-Seng-Index 19.982,50 +0,4% +/- Ticks Bund -Future 134,70 -90 Freitag: INDEX Schluss +/- DAX 15.922,38 +0,8% DAX-Future 16.080,00 +0,5% XDAX 15.963,70 +0,5% MDAX 27.855,08 +0,9% TecDAX 3.268,84 +0,5% EuroStoxx50 4.359,31 +0,0% Stoxx50 4.048,50 +0,5% Dow-Jones 34.051,70 -0,1% (Montag) S&P-500-Index 4.167,87 unv. (Montag) Nasdaq-Comp. 12.212,59 -0,1% (Montag) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 135,60 +167

FINANZMÄRKTE

EUROPA (Freitag, 28.4.)

Behauptet - Zahlreiche Dividendenabschläge bremsten den Euro-Stoxx-50. Außerdem tendierten die in dem Index vergleichsweise hoch gewichteten Banken sehr schwach, ihr Stoxx-Branchenindex fiel um 1,4 Prozent, belastet von den Sorgen um die US-Regionalbanken, allen voran First Republic. Der Gesamtmarkt profitierte von guten Quartalsdaten der Unternehmen dies- und jenseits des Atlantiks. Sie drängten das enttäuschende deutsche BIP in den Hintergrund. Für Remy Cointreau ging es um 11,8 Prozent nach unten, nachdem der französische Cognac-Hersteller für das kommende Jahr stabile organische Umsätze und eine unveränderte Rentabilität in Aussicht gestellt hatte. Dies ist nach Meinung von Analysten deutlich schlechter als erwartet. Numis sprangen in London um 67 Prozent nach oben, beflügelt durch ein Übernahmegebot der Deutschen Bank (+1,5%).

DAX/MDAX/TECDAX (Freitag, 28.4.)

Fester - Der DAX schloss auf Jahreshoch. Größter DAX-Gewinner waren Covestro mit einem Plus von 8,4 Prozent nach einem optimistischen Ausblick. Munich Re gingen nach Vorlage vorläufiger Eckdaten 1,1 Prozent höher aus dem Tag. Bei Mercedes-Benz (+0,7%) nahmen Marktteilnehmer positiv zur Kenntnis, dass sich der Automobilhersteller nach einem guten Start etwas optimistischer für das Jahr zeigte. Deutsche Börse (+2,3%) erholten sich von dem Abverkauf des Vortages in Reaktion auf die Übernahme von Simcorp und die Vorlage der Geschäftszahlen. In der zweiten Reihe gaben Fuchs Petrolub trotz guter Geschäftszahlen 3,7 Prozent ab. Der Ausblick wurde als konservativ eingestuft. Bei Prosieben (-17%) sorgte eine radikale Dividendenkürzung für Verdruss, die Zahlen seien "wie erwartet schwach ausgefallen", hieß es. Verbio (-3,5%) litten unter einer gesenkten Prognose, Varta (-3,4%) unter einer weiteren Umsatzwarnung. Dagegen stiegen Bilfinger um 7,3 Prozent nach erhöhten Kursziele durch die LBBW und die UBS.

XETRA-NACHBÖRSE (Freitag, 28.4.)

Auffallige Kursbewegungen bei Einzelwerten waren Fehlanzeige.

USA - AKTIEN

(Freitag, 28.4.)

Fester - Im Blick stand weiter die Berichtssaison. Hinzu kamen eine ganze Reihe von Konjunkturdaten, die durchwachsen ausfielen. Nachdem zuetzt mehrere Technologieriesen mit ihren Zahlenausweisen positiv überrascht hatten, versetzte Amazon (-4,0%) der Stimmung einen Dämpfer. Zwar fielen die Zahlen zum ersten Quartal stark aus, allerdings hat sich das Umsatzwachstum der Sparte Amazon Web Services (AWS) verlangsamt. Positiv wurden die Zahlen von Intel (+4,0%) aufgenommen. Der Chiphersteller übertraf die Erwartungen. Eine pessimistische Prognose drückte Pinterest um 15,7 Prozent. Snap (-17,0%) verfehlte mit dem Umsatz die Erwartungen des Marktes. Chevron (+1,0%) und Exxon Mobil (+1,3%) übertrafen trotz Umsatzrückgängen zum Vorjahr die Markterwartungen. Der Kurs der schwer angeschlagenen Regionalbank First Republic Bank brach um weitere 43,3 Prozent ein.

(Montag 1.5.)

Wenig verändert - Teilnehmer sprachen von Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Dass JP Morgan (JPM) den Zuschlag zur Übernahme der gestrauchelten Bank First Republic erhalten hat, sorgte allenfalls für einen leicht positiven Impuls. Der Subindex der Banken im S&P-500 zeigte sich kaum verändert. Konjunkturseitig kam ein Dämpfer aus China. Dort sind Einkaufsmanagerindizes für April gegenüber März gesunken und haben die Erwartungen verfehlt. Neue US-Konjunkturdaten fielen dagegen durchweg besser als erwartet aus. Der JPM-Kurs zog um 2,1 Prozent an. Für PNC Financial Services ging es um 6,3 Prozent nach unten. Der Finanzdienstleister galt wie auch die Bank of America (-0,8%) als weiterer Interessent für First Republic. Deren Aktien hatten vorbörslich erneut kräftig eingebüßt, waren dann allerdings vom regulären Handel ausgesetzt. In der Vorwoche war der Kurs um 75 Prozent abgestürzt, nachdem die Bank im ersten Quartal einen massiven Abfluss an Einlagen verzeichnet hatte.

US-ANLEIHEN

(Freitag 28.4.)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,03 -4,1 4,07 -39,3 5 Jahre 3,51 -7,6 3,58 -49,1 7 Jahre 3,48 -8,8 3,57 -49,3 10 Jahre 3,43 -9,2 3,52 -44,9 30 Jahre 3,67 -8,5 3,75 -30,3

Am Anleihemarkt kamen die am Vortag gestiegenen Renditen wieder zurück. An der Erwartung, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen um 25 Basispunkte anheben werde, hätten die neuesten Konjunkturdaten nichts geändert, hieß es. Gleichwohl sorgte für sinkende Renditen, dass das von der US-Notenbank präferierte Preismaß auf Jahresbasis das niedrigste Niveau seit Mai 2021 erreichte.

(Montag 1.5.)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,13 +13,2 4,00 -28,5 5 Jahre 3,64 +14,8 3,49 -36,0 7 Jahre 3,62 +15,8 3,46 -35,0 10 Jahre 3,59 +17,0 3,42 -29,0 30 Jahre 3,83 +15,9 3,68 -13,5

Die Renditen zogen kräftig an. Neben der am Mittwoch wohl anstehenden nächsten Zinserhöhung in den USA habe eine Well von anstehenden Anleiheneuemissionen von Unternehmen das Zinsniveau nach oben geschoben, hieß es.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,0989 +0,1% 1,0977 1,0969 +2,7% EUR/JPY 151,30 +0,3% 150,88 150,62 +7,8% EUR/CHF 0,9839 +0,1% 1,1165 0,9830 -0,6% EUR/GBP 0,8790 +0,1% 0,8783 0,8779 -0,7% USD/JPY 137,66 +0,1% 137,48 137,29 +5,0% GBP/USD 1,2503 +0,1% 1,2495 1,2495 +3,4% USD/CNH 6,9497 -0,1% 6,9570 6,9570 +0,3% Bitcoin BTC/USD 27.972,96 -0,1% 27.988,33 28.133,37 +68,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Freitag 28.4.)

Der Dollar legte minimal zu. Die jüngste Datenlage habe die Erwartungen an eine weitere Zinserhöhung durch die Fed eher gestärkt, hieß es im Handel. Zwar sei das US-BIP auf den ersten Blick schwach ausgefallen, aber die Konsumausgaben seien stark geblieben, urteilte Corpay-Analyst Karl Schamotta. Der Yen wertete deutlich ab, nachdem die Bank of Japan ihren lockeren geldpolitischen Kurs bestätigt hatte.

(Montag 1.5.)

Die steigenden Renditen am US-Anleihemarkt stützten den Dollar, der Dollarindex erhöhte sich um 0,5 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,72 75,66 0% +0,06 -5,6% Brent/ICE 79,32 79,31 +0,0% +0,01 -5,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Freitag 28.4.)

Fest - Die Ölpreise legten zu um bis zu 2,6 Prozent. Auf Wochensicht war die Bilanz aber negativ. Händler verwiesen auf Konjunktur- und Nachfragesorgen.

(Montag 1.5.)

Schwächer - Für Brent und WTI ging es um bis zu 1,4 Prozent nach unten, belastet vor allem von schwachen Konjunkturdaten aus China. Auch der festere Dollar bremste.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.983,68 1.982,54 +0,1% +1,15 +8,8% Silber (Spot) 24,88 25,03 -0,6% -0,14 +3,8% Platin (Spot) 1.053,05 1.054,50 -0,1% -1,45 -1,4% Kupfer-Future 3,93 3,93 -0,0% -0,00 +2,9% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Montag 1.5.)

Der Goldpreis (-0,5%) fiel auf den tiefsten Stand seit rund einer Woche, belastet vom steigenden Dollar und den kräftig zulegenden Renditen.

MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR

AUSTRALIEN - Geldpolitik

Die australische Notenbank hat den Leitzins um 25 Basispunkte auf 3,85 Prozent erhöht.

CHINA - Konjunktur

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor verringerte sich im April auf 49,2 (März: 51,9). Ökonomen hatten einen Stand von 51,4 Punkten prognostiziert. In der Dienstleistungsbranche sank der PMI auf 56,4 (Vormonat: 58,2) Punkte.

USA - Schuldengrenze

US-Finanzministerin Janet Yellen hat davor gewarnt, dass die USA bereits am 1. Juni ihre Schuldengrenze überschreiten könnten.

DEUTSCHE BÖRSE

S&P hat das Rating "AA" auf die Beobachtungsliste für eine mögliche Herabstufung gesetzt nach dem milliardenschweren Kaufgebot für Simcorp.

VOLKSWAGEN

will mit einer neuen China-Submarke im Premium-Elektrosegment seinen Bedeutungsverlust stoppen und dazu den Cupra Tavascan anbieten. "In China wird er unter einer anderen Marke laufen", sagte ein hochrangiger Manager dem Magazin Automobilwoche. Man plane eine neue Submarke, mit der man mehr Lifestyle vermitteln und ein jüngeres Publikum ansprechen wolle. Vorbilder seien die neuen Herausforderer wie Nio und BYD, die Volkswagen derzeit Marktanteile abjagten.

STABILUS

Der Konzernumsatz ist in den ersten drei Monaten um 10,5 Prozent auf 310,6 Millionen Euro gestiegen. Das bereinigte EBIT verbesserte sich um 3,8 Prozent auf 40,8 Millionen Euro, die bereinigte EBIT-Marge sank auf 13,1 (Vorjahr: 14,0) Prozent. Der Nettogewinn stieg auf 45,5 (39,5) Millionen. Stabilus bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 per Ende September und erwartet unverändert einen Umsatz von 1,1 Milliarden bis 1,2 Milliarden Euro bei einer bereinigten EBIT-Marge zwischen 13 und 14 Prozent.

VERBIO

erwirbt eine Ethanolanlage in den USA. Die Investitionskosten belaufen sich voraussichtlich auf rund 230 Millionen Dollar.

HSBC

hat dank steigender Zinsen den Gewinn im ersten Quartal vervielfacht und will die erste Quartalsdividende seit 2019 zahlen. Zudem kündigte das Geldhaus einen Aktienrückkauf im Volumen von mehr als 2 Milliarden Dollar an. Der Nettogewinn kletterte auf 10,33 (2,76) Milliarden Dollar. Analysten hatten deutlich weniger erwartet.

JP MORGAN/FIRST REPUBLIC

JP Morgan Chase (JPM) hat den Zuschlag zur Übernahme der gestrauchelnden Regionalbank First Republic erhalten. Die größte Bank der USA übernimmt alle Einlagen und "im Wesentlichen alle Vermögenswerte". JPM wird durch den Deal nach eigenen Angaben einen einmaligen Vorabgewinn nach Steuern in Höhe von etwa 2,6 Milliarden Dollar verbuchen. Dabei sind für die nächsten 18 Monate erwartete Umstrukturierungskosten in Höhe von etwa 2,0 Milliarden Dollar nach Steuern nicht berücksichtigt. Die Bank geht davon aus, dass die Transaktion unter dem Strich moderat gewinnsteigernd sein wird.

