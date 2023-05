JPMorgan darf nun die First Republic Bank übernehmen. Oder besser: Er muss. Denn genau wie im Fall CS in der Schweiz wurde für die Abwicklung der First Republic in den USA Notrecht angewandt.Von Robert Jakob Nach der Sillicon Valley Bank und der Signature Bank muss nun mit First Republic die dritte mittelgrosse US-amerikanische Regionalbank abgewickelt werden. Zu Beginn vergangener Woche hatte die First Republic einen Einlagenabfluss von mehr als 100 Milliarden Dollar im ersten Quartal offenbart. Und das bei Assets von 212 Milliarden. Noch Ende 2022 waren die drei Banken keine...

