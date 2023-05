Der Euro ist gegenüber dem US-Dollar am Dienstag leicht gestiegen. Er hat damit einen Teil der Kursverluste vom Vortag wieder wettmachen können.Frankfurt - Der Euro ist gegenüber dem US-Dollar am Dienstag leicht gestiegen. Er hat damit einen Teil der Kursverluste vom Vortag wieder wettmachen können. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0989 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Das Euro/Franken-Paar zeigt sich mit 0,9839 kaum bewegt seit dem Vorabend, als es zu 0,9831 umging. Auch der US-Dollar hat sich kaum...

