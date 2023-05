EQS-News: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Personalie

PATRIZIA beschleunigt ambitioniertes globales Wachstum mit Ernennung von Asoka Wöhrmann zum designierten CEO und Slava Shafir zum COO

Asoka Wöhrmann wird mit Wirkung zum 1. Mai 2023 designierter CEO und verantwortlich für die Weiterentwicklung der weltweiten Real-Asset-Plattform, für die Umsetzung der mittelfristigen Strategie und den Ausbau der globalen Präsenz von PATRIZIA

Gründer und CEO Wolfgang Egger wird den designierten CEO für eine kurze Übergangszeit unterstützen und sich hiernach - auch als Mitglied des Verwaltungsrats - auf die bestehenden und zukünftigen strategischen Kundenbeziehungen und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens zu konzentrieren

Slava Shafir wird zum 1. Juni 2023 Chief Operating Officer (COO). Er wird die weitere Entwicklung von PATRIZIAs Geschäftsbetrieb, sowie die Bereiche IT und Fund Services verantworten und das internationale Produktportfolio effizient managen

Nach der erfolgreichen Umfirmierung in eine SE und der Neuaufstellung von Managementstruktur und Führungsteam im Jahr 2022 ist die Ernennung des neuen CEO und COO der nächste Schritt, um die globalen Wachstumsziele von PATRIZIA weiter voranzutreiben

Im Anschluss an seine Amtszeit als Co-CEO wird Thomas Wels PATRIZIA weiterhin als Senior Advisor mit Fokus auf den asiatisch-pazifischen Raum und Japan unterstützen

Augsburg, 2. Mai 2023. Der Verwaltungsrat der PATRIZIA SE, einem führenden Partner für globale Real Assets, ernennt Asoka Wöhrmann zum designierten CEO der PATRIZIA SE und Slava Shafir zum neuen COO. Asoka Wöhrmann war zuvor CEO der DWS Group, einem börsennotierten globalen Vermögensverwalter mit weltweit über 800 Mrd. EUR verwaltetem Vermögen, der zum Deutsche Bank Konzern gehört. Asoka Wöhrmann wird mit sofortiger Wirkung zum designierten CEO ernannt und nach einer kurzen Übergangsphase alleiniger CEO, um die nächste Wachstumsphase der expandierenden und diversifizierten Real-Asset-Plattform von PATRIZIA zu verantworten. Slava Shafir kommt von Corsair Capital zu PATRIZIA und wird zum 1. Juni 2023 COO des Unternehmens.

"Asoka Wöhrmann verstärkt PATRIZIA mit seiner umfassenden internationalen Führungserfahrung, fundierten Kenntnisse der Finanzmärkte und der globalen Vermögensverwaltung sowie einem breiten internationalen Kundennetzwerk. Er teilt unsere unternehmerische Haltung, unsere langfristige Vision und unsere Werte und verkörpert die Prinzipien von Inklusivität, Offenheit und Zusammenarbeit. Ich freue mich daher sehr und bin überzeugt, dass Asoka Wöhrmann alles mitbringt, um unser Unternehmen als CEO zu führen und PATRIZIA als starken, vertrauenswürdigen und unabhängigen Partner für unsere Kunden weiterzuentwickeln", sagt Wolfgang Egger, Gründer und CEO von PATRIZIA, und ergänzt: "Außerdem freue ich mich, Slava Shafir als COO willkommen zu heißen. Seine eindrucksvolle Erfolgsbilanz und seine ausgezeichnete Branchenexpertise machen ihn zu einer wertvollen Verstärkung unseres Teams. Er verfügt über eine breite Expertise für die Entwicklung von exzellenten Investmentmöglichkeiten und hat ein klare Vision für die Gestaltung des weiteren Wachstums der PATRIZIA. Beide Führungspersönlichkeiten ergänzen unser bestehendes Führungsteam hervorragend, um unsere nächste Wachstumsphase als globaler Investmentanbieter von Real Assets erfolgreich zu gestalten. Dies wird es mir ermöglichen, mich in Zukunft auch in meiner Rolle als Mitglied des Verwaltungsrats auf unsere strategischen Kundenbeziehungen und die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens zu konzentrieren. Als Gründer von PATRIZIA bleibe ich Mehrheitsgesellschafter und freue mich auf eine enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem neuen CEO und COO sowie dem gesamten Führungsteam."

"Mit der erfolgreichen Umwandlung zu einer SE im vergangenen Jahr hat PATRIZIA ihre Führungsstruktur neu aufgestellt und gestärkt. Das Unternehmen hat mit seiner neuen mittelfristigen Strategie die Basis dafür geschaffen, das nächste Kapitel seiner globalen Wachstumsambition zu gestalten", so Uwe Reuter, Vorsitzender des Verwaltungsrats. "Ein wichtiger Erfolgsfaktor von PATRIZIA liegt seit jeher darin, ein erstklassiges Führungsteam in einem kundenorientierten unternehmerischen Marktumfeld aufzustellen. PATRIZIA hat eine überzeugende Führungsstruktur, eine zukunftsorientierte Strategie sowie starke lokale Expertise und globale Präsenz, um die nächste Wachstumsphase erfolgreich zu managen. Wir freuen uns sehr, unser Führungsteam mit zwei herausragenden internationalen Persönlichkeiten zu vervollständigen, die PATRIZIAs Vision, ein führender weltweiter Real-Asset-Player zu sein, weiter vorantreiben werden."

Nach Ablauf seines Vertrags wird Co-CEO Thomas Wels das Unternehmen als Senior Advisor unterstützen und sich dabei insbesondere auf die Region Asien-Pazifik und Japan konzentrieren. "Thomas hat unsere mittelfristige Strategie maßgeblich gestaltet, unser Geschäft weiter international ausgebaut mit Fokus auf Investmentperformance, skalierbarem Wachstum und einer beschleunigten Expansion in Asien-Pazifik", ergänzt Wolfgang Egger. "Im Namen des gesamten Executive Committee bedanke ich mich herzlich bei Thomas für seinen wertvollen Beitrag, seinen strategischen Rat und seinen großen Einsatz für PATRIZIA in den vergangenen drei Jahren. Ich bin sehr dankbar dafür, dass er uns in einer beratenden Funktion mit seinem großen internationalen Erfahrungsschatz und seinem breiten Netzwerk weiter unterstützt."

Über Asoka Wöhrmann

Asoka Wöhrmann (57) verfügt über langjährige internationale Erfahrung in Führungspositionen und hat umfassende Kenntnisse der globalen Finanzmärkte, der Asset-Management-Industrie sowie ein breites internationales Kundennetzwerk. Er begann seine berufliche Laufbahn als Dozent und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Universität Wien und der Universität Magdeburg, nachdem er dort im Fach Wirtschaftswissenschaften promovierte. 1998 kam er als Portfoliomanager zur DWS und hat seitdem verschiedene Führungspositionen bei dem globalen Vermögensverwalter aus Frankfurt innegehabt, unter anderem in den Bereichen Fixed Income, Multi Asset, Absolute Return und im Währungsbereich. Bis 2015 trug er die Verantwortung für die gesamte Fondsmanagement-Plattform als weltweiter Chief Investment Officer der DWS Group. Danach leitete er das deutsche Privatkundengeschäft der Private & Commercial Bank (PCB) der Deutschen Bank. Von 2018 bis 2022 war Asoka Wöhrmann Chief Executive Officer der DWS Group sowie Chairman der Managing Directors und hat in dieser Funktion ein verwaltetes Vermögen von mehr als 800 Milliarden Euro verantwortet, zudem war er Generalbevollmächtigter der Deutschen Bank.

Über Slava Shafir

Slava Shafir verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Geschäftsbetrieb, Technologie und im Bankgeschäft. Er startete seine Laufbahn als Analyst für die IT-Industrie bei Alex. Brown & Sons und war danach für die Deutsche Bank im Investment und Wealth Management tätig, wo er als Head of Digital und Chief Operating Officer arbeitete. 2012 wechselte er als CIO zu Barclays Capital Inc. und war dort später Managing Director und COO für Barclays im Vereinigten Königreich. Danach war er für Barclays Venture Capital tätig und leitete dort das Business Development und das strategische Partnernetzwerk. In dieser Funktion hat er eng mit Fortune 500 und schnell wachsenden Technologieunternehmen zusammengearbeitet, um neue Umsätze zu generieren, Mehrwert für Kunden zu schaffen und das Geschäftswachstum voranzutreiben. 2021 wechselte er zu Corsair Capital als Operating Partner. Slava Shafir hält zusätzlich Positionen als Board Advisor bei DeepSee.AI und Zedra. Er hat einen Bachelor in Business Administration & Finance von der University of Baltimore.

PATRIZIA: A leading partner for global real assets

Die weltweit tätige PATRIZIA bietet seit 39 Jahren Investments in Immobilien und Infrastruktur für institutionelle, semiprofessionelle und private Anleger an. PATRIZIA verwaltet derzeit mehr als 59 Mrd. Euro Assets under Management und ist mit über 1.000 Mitarbeitern an 28 Standorten vertreten. Seit 1984 investiert PATRIZIA mit dem Ziel, einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, seit 1992 durch die Unterstützung der bundesweiten Initiative "Bunter Kreis" in Deutschland zur Betreuung von schwerstkranken Kindern und seit 1999 mit der Unterstützung der PATRIZIA Foundation. Die PATRIZIA Foundation hat in den letzten 24 Jahren weltweit rund 250.000 bedürftigen Kindern Zugang zu Bildung und damit die Chance auf ein besseres Leben ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag

