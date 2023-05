DJ Lufthansa-Chef wirbt auf HV für geplante ITA-Übernahme

FRANKFURT (Dow Jones)--Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat anlässlich der Hauptversammlung die Bedeutung der angestrebten Übernahme der italienischen ITA Airways für die deutsche Fluggesellschaft hervorgehoben. "Die Netzqualität und Angebotsbreite der Lufthansa Group wäre ohne unsere Vielfalt von Airlines, Drehkreuzen und Marken nicht darstellbar", sagte Spohr laut des vorab auf der Homepage des MDAX-Konzerns veröffentlichten Redetextes zu dem am 9. Mai stattfindenden Aktionärstreffen.

Zwar müsse die Lufthansa weiter daran arbeiten, Fluggästen die Vielfalt der Gruppe noch einfacher zugänglich zu machen, Systembrüche zu glätten, IT-Anwendungen besser zu integrieren und die Flexibilität innerhalb des Systems weiter zu erhöhen, zugleich profitierten Kunden aber von der Größe der Gruppe. "Im Sinne der Weiterentwicklung dieser Strategie sind auch unsere Gespräche mit der italienischen Regierung über eine Beteiligung und Übernahme der italienischen ITA auf einem guten Weg." Italien sei für die Lufthansa nach den USA der größte Auslandsmarkt, so Spohr.

"Nach Abschluss einer Kaufvereinbarung und Zustimmung der EU-Kommission sehen wir für ITA als Teil unserer Gruppe gute Erfolgsaussichten. Zugleich wird die Lufthansa Group mit diesem Schritt noch internationaler", fuhr der Lufthansa-Vorstandsvorsitzende fort. "Das ist aus unserer Sicht im globalen Wettbewerb notwendig. Denn eine zu einseitige Abhängigkeit von einem sehr restriktiven regulatorischen Rahmen oder nur einem Arbeitsmarkt ließe uns global zurückfallen."

Spohr unterstrich in diesem Zusammenhang, dass ITA nicht zu verwechseln sei der früheren Alitalia. Die erst 2020 gegründete Airline sei mit 3.900 Mitarbeitern und 70 Flugzeugen in Rom und Mailand sehr effizient aufgestellt. Ende März hatten sich die Lufthansa und ITA bereits in wichtigen Punkten geeinigt und Vereinbarungen etwa zur künftigen Flotte, zum Netz und zu den strategischen Zielen bei der Entwicklung von ITA Airways getroffen. Einem Zeitungsbericht zufolge gibt es jedoch noch Uneinigkeit über Preisfragen.

