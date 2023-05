DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG und MITTWOCH: In China bleiben die Börsen wegen der Feiertage zum Tag der Arbeit geschlossen.

MITTWOCH: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags der Verfassung geschlossen.

TAGESTHEMA

US-Finanzministerin Janet Yellen hat am Montag davor gewarnt, dass die USA bereits am 1. Juni ihre Schuldengrenze überschreiten könnten. "Nach der Überprüfung der jüngsten Steuereinnahmen des Bundes ist unsere beste Schätzung, dass wir nicht in der Lage sein werden, alle Verpflichtungen der Regierung bis Anfang Juni und möglicherweise schon bis zum 1. Juni zu erfüllen, wenn der Kongress die Schuldengrenze nicht vor diesem Zeitpunkt anhebt oder aussetzt", teilte sie dem Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, und anderen Senatoren in einem Brief mit. McCarthy und die Republikaner im Kongress wollen Ausgabenkürzungen als Gegenleistung für die Anhebung der Verschuldungsgrenze, während die Regierung Biden darauf besteht, dass sie ohne Bedingungen angehoben wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/Dupont de Nemours Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/Uber Technologies Inc, Ergebnis 1Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 2Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 1Q

22:20 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 16:00 Auftragseingang Industrie März PROGNOSE: +1,3% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.185,50 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.307,75 +0,0% Nikkei-225 29.152,13 +0,1% Hang-Seng-Index 19.988,74 +0,5% Kospi 2.519,33 +0,7% Shanghai-Composite FEIERTAG S&P/ASX 200 7.261,90 -1,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Etwas fester - Die Anleger halten sich im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zurück. In Japan kommt der Yen weiter leicht zurück, nachdem er zuletzt - insbesondere am Freitag - deutlich nachgegeben hatte, weil die japanische Notenbank ihre ultralockere Geldpolitik beibehält. In Tokio ist es der letzte Handelstag vor einer dreitägigen Feiertagspause. Die Anleger dort können daher erste in der kommenden Woche auf den Zinsentscheid der US-Notenbank reagieren. In Hongkong sind nach Ansicht der Analysten von CICC die mittelfristigen Aussichten für den Markt weiterhin vielversprechend, weil sich aufgrund des makroökonomischen Erholungstrends in China Chancen ergeben dürften. Sie warnen jedoch davor, dass es dem HSI in nächster Zeit an klaren Katalysatoren fehlen könnte. Neue Preisdaten aus Südkorea sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen und bewegen nicht. Die Aktie von SK IE Technologie, einem Hersteller von Batterieseperatoren, gewinnt 1,7 Prozent. Bei den Autowerten legen Kia und Hyundai Motor um 1,8 bzw. 1,3 Prozent zu. Die Börse in Australien zeigte unmittelbar vor der Zinsentscheidung der Notenbank ein kleines Minus von 0,1 Prozent. Die Notenbank erhöhte dann für einige Teilnehmer überraschend den Cash Rate-Zielsatz um 25 Basispunkte auf 3,85 Prozent, worauf der Index deutlich abrutschte. Der Austral-Dollar machte einen Satz um 1 Prozent nach oben.

US-NACHBÖRSE

Blackberry gewannen 9,5 Prozent. Der Software-Hersteller will die Geschäftsbereiche des Unternehmens überprüfen, um strategische Alternativen abzuwägen, einschließlich der Trennung von Bereichen. MGM Resorts International übertraf im ersten Quartal die Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn. Die Aktie gab jedoch um 0,7 Prozent nach, nachdem sie aber seit Jahresbeginn deutlich zugelegt hat. Community Health Systems (-13,3%) verbuchte im ersten Quartal einen höheren Verlust, da gestiegene Gehälter und Tarife für ausgelagerte medizinische Fachkräfte zu höheren Ausgaben führten. Chegg knickten um 37,5 Prozent ein, nachdem das Unternehmen für Bildungstechnologie für das zweite Quartal mit einem Umsatzrückgang rechnet. Beeinträchtigt werde das Geschäft durch den Chatbot ChatGPT von OpenAi. Terex stiegen um 6,0 Prozent, nachdem der Umsatz des Herstellers von Baumaschinen im ersten Quartal gestiegen ist und der Ausblick für 2023 angehoben wurde. NXP Semiconductors rückten um 4,6 Prozent vor. Der Chiphersteller hat die Schätzungen der Wall Street für das erste Quartal und den Ausblick für das laufende Quartal übertroffen. Lattice Semiconductor stiegen um 1,1 Prozent. Der Hersteller von elektronischen Halbleiterbauelementen hat im ersten Quartal mehr Umsatz erzielt und verdient als am Markt erwartet. Jedoch erhöhten sich die Lagerbestände. Der Aktienkurs von Vertex Pharmaceuticals gab 2,2 Prozent nach. Das biopharmazeutische Unternehmen hat im ersten Quartal trotz gestiegener Umsätze weniger verdient. Belastet wurde das Ergebnis von höheren Ausgaben für die Entwicklung von Medikamente und internationale Markteinführungen.

WALL STREET (Montag)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.051,70 -0,1% -46,46 +2,7% S&P-500 4.167,87 -0,0% -1,61 +8,6% Nasdaq-Comp. 12.212,60 -0,1% -13,99 +16,7% Nasdaq-100 13.231,47 -0,1% -14,52 +21,0% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 0,792 Mrd 1,05 Mrd Gewinner 1.212 2.206 Verlierer 1.776 798 Unverändert 108 107

(Freitag, 28.4.)

Fester - Im Blick stand weiter die Berichtssaison. Hinzu kamen eine ganze Reihe von Konjunkturdaten, die durchwachsen ausfielen. Nachdem zuetzt mehrere Technologieriesen mit ihren Zahlenausweisen positiv überrascht hatten, versetzte Amazon (-4,0%) der Stimmung einen Dämpfer. Zwar fielen die Zahlen zum ersten Quartal stark aus, allerdings hat sich das Umsatzwachstum der Sparte Amazon Web Services (AWS) verlangsamt. Positiv wurden die Zahlen von Intel (+4,0%) aufgenommen. Der Chiphersteller übertraf die Erwartungen. Eine pessimistische Prognose drückte Pinterest um 15,7 Prozent. Snap (-17,0%) verfehlte mit dem Umsatz die Erwartungen des Marktes. Chevron (+1,0%) und Exxon Mobil (+1,3%) übertrafen trotz Umsatzrückgängen zum Vorjahr die Markterwartungen. Der Kurs der schwer angeschlagenen Regionalbank First Republic Bank brach um weitere 43,3 Prozent ein.

(Montag 1.5.)

Wenig verändert - Teilnehmer sprachen von Zurückhaltung vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Dass JP Morgan (JPM) den Zuschlag zur Übernahme der gestrauchelten Bank First Republic erhalten hat, sorgte allenfalls für einen leicht positiven Impuls. Der Subindex der Banken im S&P-500 zeigte sich kaum verändert. Konjunkturseitig kam ein Dämpfer aus China. Dort sind Einkaufsmanagerindizes für April gegenüber März gesunken und haben die Erwartungen verfehlt. Neue US-Konjunkturdaten fielen dagegen durchweg besser als erwartet aus. Der JPM-Kurs zog um 2,1 Prozent an. Für PNC Financial Services ging es um 6,3 Prozent nach unten. Der Finanzdienstleister galt wie auch die Bank of America (-0,8%) als weiterer Interessent für First Republic. Deren Aktien hatten vorbörslich erneut kräftig eingebüßt, waren dann allerdings vom regulären Handel ausgesetzt. In der Vorwoche war der Kurs um 75 Prozent abgestürzt, nachdem die Bank im ersten Quartal einen massiven Abfluss an Einlagen verzeichnet hatte.

US-ANLEIHEN

(Freitag 28.4.)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,03 -4,1 4,07 -39,3 5 Jahre 3,51 -7,6 3,58 -49,1 7 Jahre 3,48 -8,8 3,57 -49,3 10 Jahre 3,43 -9,2 3,52 -44,9 30 Jahre 3,67 -8,5 3,75 -30,3

Am Anleihemarkt kamen die am Vortag gestiegenen Renditen wieder zurück. An der Erwartung, dass die US-Notenbank in der kommenden Woche die Zinsen um 25 Basispunkte anheben werde, hätten die neuesten Konjunkturdaten nichts geändert, hieß es. Gleichwohl sorgte für sinkende Renditen, dass das von der US-Notenbank präferierte Preismaß auf Jahresbasis das niedrigste Niveau seit Mai 2021 erreichte.

(Montag 1.5.)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,13 +13,2 4,00 -28,5 5 Jahre 3,64 +14,8 3,49 -36,0 7 Jahre 3,62 +15,8 3,46 -35,0 10 Jahre 3,59 +17,0 3,42 -29,0 30 Jahre 3,83 +15,9 3,68 -13,5

Die Renditen zogen kräftig an. Neben der am Mittwoch wohl anstehenden nächsten Zinserhöhung in den USA habe eine Well von anstehenden Anleiheneuemissionen von Unternehmen das Zinsniveau nach oben geschoben, hieß es.

