1. Mai 2023 - Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder "MAG Silver" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/) freut sich, die Ernennung von Gary Methven zum Vice President: Technical Services mit Wirkung zum 1. Mai 2023 und die Beförderung von Jill Neff zum Vice President: Governance und Company Secretary mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Methven ist ein erfahrener Bergbauexperte, der über drei Jahrzehnte Erfahrung in der Bergbauindustrie verfügt. Sein Fachwissen umfasst den Untertagebau von Edelmetallen, langfristige Minenplanung, Projektmanagement und Beratung. Er hat technische und betriebliche Teams in vielen Untertageminen weltweit geleitet und in seiner jüngsten Funktion als leitender Bergbauingenieur und Untertage-Manager für AMC Mining Consultants (Kanada) technische und Trade-off-Studien geleitet, technische Berichte verfasst, Mineralreserven geschätzt und geprüft und betriebliche Due-Diligence-Prüfungen für Unternehmen in Nord- und Südamerika geleitet, darunter Fresnillo Plc, Pan American Silver und Capstone Copper.

Bevor er zu MAG kam, bekleidete Herr Methven mehrere operative und beratende Positionen bei AMC Mining Consultants (Kanada), Newmont Australia, Hatch Africa, Gold Fields und Anglo American. Herr Methven hat einen Bachelor of Science in Bergbauingenieurwesen von der University of the Witwatersrand und ist ein praktizierender Berufsingenieur bei Engineers and Geoscientists, British Columbia.

Frau Neff ist seit 2021 bei MAG tätig und verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, Unternehmenssekretariatsaufgaben, Unternehmensrecht und Wertpapierregulierung. Sie war maßgeblich an den Initiativen von MAG zur Unternehmensführung und zur Einhaltung von Vorschriften beteiligt und hat eine Schlüsselrolle bei den öffentlichen Berichtspflichten des Unternehmens gespielt. In ihrer erweiterten Rolle wird Frau Neff weiterhin alle Aspekte der Unternehmensführung und der Einhaltung von Vorschriften beaufsichtigen und darüber hinaus zusätzliche Aufgaben im Zusammenhang mit dem Humankapital übernehmen.

"Gary und Jill sind beide hochqualifizierte Fachleute und wir freuen uns sehr, sie in diesen wichtigen Funktionen an Bord zu haben", sagte George Paspalas, President und CEO von MAG. "Garys umfassendes technisches Fachwissen und seine Führungserfahrung werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir uns darauf konzentrieren, den bestmöglichen Wert aus Juanicipio herauszuholen und unsere anderen aufregenden Explorationsprojekte bei Deer Trail und Larder voranzutreiben, und Jill wird in ihrer neuen, erweiterten Rolle MAG weiterhin mit den Unternehmens- und Governance-Verantwortlichkeiten vertraut machen, während wir uns zu einem Tier-1-Silberproduzenten entwickeln.

Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com)

MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sich darauf konzentriert, ein erstklassiges primäres Silberbergbauunternehmen zu werden, indem es hochgradige Edelmetallprojekte in Nord- und Südamerika erkundet und weiterentwickelt. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens liegt auf dem Projekt Juanicipio (44 %), das gemeinsam mit Fresnillo Plc (56 %), dem Betreiber, entwickelt wird. Das Projekt befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaugebiet, wo der Betreiber derzeit die Erschließung der Untertagemine vorantreibt und eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 4.000 Tonnen pro Tag in Betrieb nimmt. Die unterirdische Minenproduktion von mineralisiertem Erschließungsmaterial begann im dritten Quartal 2020, und es wurde ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt, das auf mehrere äußerst aussichtsreiche Ziele bei Juanicipio abzielt. MAG führt auch mehrphasige Explorationsprogramme auf dem Projekt Deer Trail, das zu 100 % in Utah liegt, und auf dem vor kurzem erworbenen Projekt Larder, das sich in der historisch ertragreichen Region Abitibi in Kanada befindet, durch.

Für weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp.

Kontakt Michael J. Curlook, Vizepräsident, Investor Relations und Kommunikation

Telefon: (604) 630-1399

Gebührenfrei: (866) 630-1399

E-Mail: info@magsilver.com

Website: www.magsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 angesehen werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich auf unsere Erwartungen in Bezug auf den Zeitplan und die Änderungen im Führungsteam des Unternehmens sowie auf unsere Exploration, Entwicklung und Weiterentwicklung unserer Projekte beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Worten wie "anstreben", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anvisieren", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem die (direkten und indirekten) Auswirkungen von COVID-19, der Zeitplan für den Erhalt der erforderlichen Genehmigungen, Änderungen der geltenden Gesetze, Änderungen der Rohstoffpreise, Änderungen der Mineralproduktionsleistung, Ausbeutungs- und Explorationserfolge, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierung sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, politische Risiken, Währungsrisiken und die Inflation der Kapitalkosten. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich der Tatsache, dass die Daten unvollständig sind und beträchtliche zusätzliche Arbeiten erforderlich sein werden, um die weitere Evaluierung abzuschließen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bohrungen, technische und sozioökonomische Studien und Investitionen. Der Leser wird auf die von MAG Silver bei der SEC und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen verwiesen, in denen diese und andere Risikofaktoren offengelegt werden. Es gibt keine Gewissheit, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreffen werden, und Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Hinweis: Anleger werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG und anderen öffentlichen Unterlagen, die im Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind, genau zu prüfen.

LEI: 254900LGL904N7F3EL14

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70322Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=70322&tr=1



