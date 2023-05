In der Pandemie waren Studenten und Schüler froh, dass es das Unternehmen und seine Lernangebote gab. Doch die Zeiten haben sich geändert - es gibt einen neuen Player, der der US-Firma Chegg das Leben schwermacht. Die Rede ist von ChatGPT. Das KI-Tool war der Auslöser für den Chegg-Crash am Montag."Es gibt einen signifikanten Anstieg des Interesses der Studenten an ChatGPT", so Chegg-CEO Dan Rosenzweig. Das habe das Abonnentenwachstum des Onlinebildungsunternehmens beeinträchtigt.Und nicht nur das: ...

