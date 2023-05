Für den Führerschein, für Möbel für die erste Wohnung oder für die Ausbildung: Um für den Nachwuchs zu sparen, setzen viele Eltern oder Verwandte auf einen ETF-Sparplan. Bevor der Vermögensaufbau beginnen kann, muss allerdings ein Depot her. Welche Optionen gibt es? Die Zinsen sind zurück. Zumindest beim Tagesgeld kann sich das Anlegen wieder lohnen. Teilweise winken mehrere Prozent. Auf Sparbüchern sieht das jedoch nach wie vor anders aus: Zinssätze liegen hier in der Regel weit unter einem Prozent. Ein Beitrag aus unserem Themenspecial "New Finance". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...