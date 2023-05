Der DAX hat sich vergangene Woche mit einem kleinen Plus abgeschlossen. Heute deutet sich der nächste - wenn auch leichte - Anstieg an. Damit rückt die Marke von 16.000 Punkten langsam aber sicher erneut in den Fokus. Bei den Einzelwerten geht es heute um Adidas, die Deutsche Post, Software AG, JPMorgan, ...