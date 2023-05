MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die VW-Nutzfahrzeugholding Traton hat nach dem guten Abschneiden im ersten Quartal wie in Aussicht gestellt ihr Renditeziel für das Gesamtjahr angehoben. Der Konzern rechne nun mit einer operativen Umsatzrendite vor Sonderposten von 7 bis 8 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag in München mitteilte. Bisher standen 6 bis 7 Prozent Marge im Plan, Traton hatte aber mit den Eckdaten des ersten Quartals bereits angekündigt, über eine Erhöhung nachzudenken. Zwischen Januar und Ende März hatte das Unternehmen mit seinen Marken (MAN, Scania, Navistar, Volkswagen Truck & Bus) insgesamt eine bereinigte Rendite von 8,4 Prozent erzielt, das waren fast 4 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.

Der Umsatz kletterte wie bereits bekannt um 31 Prozent auf 11,2 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis stieg auf 935 Millionen Euro, das war mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Unter dem Strich stieg der Gewinn um fast ein Drittel auf 555 Millionen Euro. Traton stellt nach wie vor weiter ein Absatz- und Umsatzplus zwischen 5 und 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr in Aussicht./men/stk