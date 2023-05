NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Stabilus nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Der Autozulieferer habe mit einem anhaltend deutlichen Umsatzwachstum aus eigener Kraft seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Akshat Kacker am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Erlöse sowie das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hätten aber die Konsensschätzungen etwas verfehlt. Der Fokus sollte auf der Magenerholung liegen./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2023 / 06:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2023 / 06:45 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000STAB1L8