American West Metals (ASX: AW1, FRA: R84) knüpft mit den ersten Bohrlöchern der neuen Saison auf dem arktischen Archipel Somerset Island, Nunavut, unmittelbar an den großen Erfolg des Vorjahres an. Alle vier bisher abgeschlossenen Bohrlöcher auf der 0,32 km² großen Zone 4100N innerhalb des 4.125 km² großen Kupferdistrikts Storm haben wie erhofft erneut dicke, oberflächennahe Kupfersulfidabschnitte durchschnitten, die mit einem tragbaren XRF Messgerät bestätigt wurden: darunter 24,4 m mit starken sichtbaren Kupfersulfiden ab 48,8 m in SR23-01; 27,4 m mit stark sichtbaren Kupfersulfiden ab 56,4 m in SR23-02; 48,7 m mit stark sichtbaren Kupfersulfiden ab 54,9 m in SR23-03 und 30,6 m mit stark sichtbaren Kupfersulfiden ab 50,3 m in SR23-04. In den Vorjahren hatten bereits 32 Bohrungen in vier Teilprojekten auf einer Fläche von 0,4 km² hochgradige Kupfervorkommen identifiziert.

American West verwendet für seine Bohrungen das schnelle, kostengünstige Reverse-Circulation (RC)-Verfahren, weil die Mineralisierung in geringer Tiefe beginnt. Die Bohrungen sollen die Kontinuität der oberflächennahen, flach liegenden Kupfervererzung auf 4100N auf einer Fläche von 1.000 mal 400 Metern testen. Zum Ende der Saison will American West eine erste Ressource berechnen. Parallele geophysikalische Untersuchungen mit Moving Loop Electromagnetics (MLEM) haben unterdessen in der Zone 4100N zwei neue starke Leiter identifiziert, die noch nicht getestet wurden. Die erste Charge von Bohrproben wurde zur Analyse an das Labor geschickt. Ergebnisse werden in vier bis fünf Wochen erwartet.

Dave O'Neill, Managing Director von American West Metals, nannte die Ergebnisse "fantastisch". "Die ersten Bohrlöcher zeigen das Volumen und die Größe der Mineralisierung, wie wir gehofft hatten, und die Geophysik deutet darauf hin, dass wir die stärksten Zonen noch nicht erreicht haben. Dies ist ein hervorragendes Ergebnis für das Ressourcenpotenzial der Zone 4100N," erläuterte er.

Jetzt den ganzen Artikel lesen:

American West Metals setzt fantastische Erfolgsgeschichte auf Kupferprojekt Storm fort

https://goldinvest.de/newsletter

https://www.linkedin.com/company/goldinvest-de/

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH veröffentlich auf https://www.goldinvest.de Kommentare, Analysen und Nachrichten. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von American West Metals halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen American West Metals im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen American West Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist.

Aussender:

GOLDINVEST Consulting GmbH (Anbieter i.S.d. §§ 5 TMG, 55 RStV)

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

redaktion(at)goldinvest.de

Internet: http://www.goldinvest.de



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=DE0000000009Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.