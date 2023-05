Pricefx, ein weltweit führender Anbieter von cloud-basierter Preissoftware, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Spring 2023 Enterprise Grid® Report for Pricing Software von G2, dem weltweit größten und vertrauenswürdigsten Software-Marktplatz, zum alleinigen Marktführer ernannt wurde. Diese Auszeichnung basiert auf den Antworten realer Kunden, die Preissoftware nutzen, um optimale Preisstrategien für ihre Produkte und Dienstleistungen zu definieren, zu verwalten und zu analysieren.

"Für ein kundenorientiertes Unternehmen wie das unsere gibt diese Anerkennung, die auf den Bewertungen unserer Kunden beruht, Anlass zu großem Stolz", so Tim Shorter, Chief Sales Officer bei Pricefx. "Die Tatsache, dass wir der einzige Marktführer im Enterprise Pricing Grid von G2 sind, spiegelt unser Engagement für den Erfolg unserer Kunden wider und ist das jüngste Beispiel dafür, wie unsere innovative Vision zur Transformation von Preissoftware die Branche anführt."

G2 ist der weltweit größte und vertrauenswürdigste Software-Marktplatz. Mehr als 80 Millionen Anwender jährlich darunter Mitarbeiter aller Fortune-500-Unternehmen nutzen G2, um auf der Grundlage authentischer Peer-Reviews intelligentere Software-Entscheidungen zu treffen.

"Die Platzierungen in den G2-Berichten basieren auf Daten, die uns von realen Softwarekäufern zur Verfügung gestellt wurden", sagte Sara Rossio, Chief Product Officer bei G2. "Potenzielle Käufer wissen, dass sie diesen Erkenntnissen bei der Recherche und Auswahl von Software vertrauen können, da sie auf geprüften, verifizierten und authentischen Bewertungen beruhen."

Pricefx erreichte im Enterprise Grid Frühjahresbericht 2023 den Spitzenplatz, da es im Vergleich zu ähnlichen Produkten in der Kategorie Preissoftware positive Bewertungen von verifizierten Benutzern erhielt. Um in den Bericht aufgenommen zu werden, muss ein Produkt 10 oder mehr Bewertungen erhalten haben. Kundenrezensionen und Details zum Produkt finden Sie unter https://www.g2.com/products/pricefx/reviews

Pricefx wurde außerdem kürzlich bei den Stevie® Sales and Customer Service Awards zum Silber-Gewinner für den Technologiepartner des Jahres ernannt und erhielt den Bronze Stevie bei den 21st Annual American Business Awards® for Business or Competitive Intelligence Solution. Das Unternehmen wurde als eines der Top 100 Scale-ups der Next Unicorn Awards ausgewählt, einer globalen Initiative, die von Viva Technology und GP Bullhound organisiert wird, um die vielversprechendsten Scale-ups in Europa hervorzuheben, und in den 2023 CRN Partner Program Guide aufgenommen.

Folgen Sie Pricefx auf

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/price-f-x-/

Twitter: https://twitter.com/price_fx

Über Pricefx

Als weltweit führender Anbieter von SaaS-Preissoftware bietet Pricefx eine umfassende Lösungssuite, die schnell implementiert, flexibel konfiguriert und angepasst werden kann und dazu leicht erlernbar und nutzerfreundlich ist. Pricefx bietet eine komplette, auf modernster nativer Cloud-Architektur basierende Preisoptimierungs- und Preismanagement-Plattform, die den Kunden Vorteile durch branchenführende Amortisierungszeiten und äußerst niedrige Gesamtkosten verschafft. Die innovative Lösung eignet sich für B2B- und B2C-Unternehmen jeder Größenordnung in allen Branchen und allen Teilen der Welt. Das Geschäftsmodell von Pricefx basiert ausschließlich auf der Zufriedenheit und Treue seiner Kunden. Für die Herausforderungen von Unternehmen hinsichtlich der Preisgestaltung ist Pricefx die Cloud-Plattform für Preisoptimierung, Preismanagement und CPQ für dynamische Planung, Preisgestaltung und Gewinnerzielung ("Plan, Preis und Profit").

Weitere Informationen finden Sie unter www.pricefx.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230427005361/de/

Contacts:

Medien:

Cathy Summers

Summers PR

cathy@summers-pr.com

+1 (415) 483-0480