Der Handel an den asiatischen Börsen ist am Dienstag uneinheitlich verlaufen. Die Veränderungen blieben dabei überschaubar.Tokio / Hongkong / Shanghai / Sydney - Der Handel an den asiatischen Börsen ist am Dienstag uneinheitlich verlaufen. Die Veränderungen blieben dabei überschaubar. An den chinesischen Festlandsbörsen wird erst wieder am Donnerstag gehandelt. Vor der Sitzung der US-Notenbank in dieser Woche herrschte an den Märkten Zurückhaltung. «Am Mittwoch gibt die Fed ihre neue Festsetzung der Leitzinsen bekannt...

